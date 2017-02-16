重发-港报财经评论：资金市抓大放小，低吸中石化--经济日报2月16日

(重发以补上标题漏字)

资金市抓大放小，低吸中石化/ 林瑞芬

美国联储局主席耶伦鹰词令美元涨，特朗普牛市行情持续，美股迭创新高。港股被牵动，恒指昨收报23994点，升幅1.23%；国指收报10436点，升幅1.77%，大市成交额1,110亿元。

回说美股周二表现，高盛及苹果最为抢镜。美国总统特朗普的「高盛政府」（即指其已委任多位高盛前高层出任财金官员）光环护航下，高盛股价收市突破2007年高位。

次按危机之后的环球低息时代，或标志已走到尾声。最新联储局主席耶伦表示，等待太久加息将不明智，将在未来数月讨论资产负债表规模。她称，如果就业和通胀符合预期，联储局在近期某次的会议上加息可能就是适宜的，3月、5月、6月都有可能。

美股自特朗普成功当选后不断攀升，市场对牛市行情就非全面看好。有提出联储局在加息步伐上可能犯太快的决定、又有指政府将放松对银行监管会是再一次打开潘朵拉盒子，为下一次金融危机种子。有所谓「上帝要你死亡、必先令你疯狂」，美股大形势如于后市一路向上升，甚至有加速之势，迎股灾也是迟早的事。当然，这个迟早的事也是考眼光，按标普500指数周綫图分析，只要目前升浪守于50周綫2154点之上，还是不能抹杀持续冲高的空间。

港股方面，牛市行情不及美股，想当年2007年恒指高位在31958（现水平只在23994）、国指20609（现水平10436，还属山腰水平），正在期盼外资东来。摩根士丹利最新报告唱好A股，又唱好指数重磅股类内银股，就未知是否为日后美资炒疯美股后，分流资金东来炒作的玄机！摩根士丹利重申看上证综指今年将达到4400点的预期，原因是认为在未来十年，国有企业改革将有助于促进经济增长并带来投资机会，与此同时，消费和服务在经济中的主导地位将会增强，中国能够迈向高收入经济体行列。

此外，内银股最新亦获摩根士丹利点石成金，指净息差有机会回升，资产质素趋改善。内银股昨应声而抽升，建行（00939）、工行（01398）、农行（01288）等涨幅介乎2.8%及6.1%不等。其实，看好内银股今年盈利有条件回升非摩根士丹利独有意见，记得笔者在今年1月5日刊文《今年内银股有条件向好》引述国泰君安分析，也直指其中，建议逢低收集内银股，或者，摩根士丹利牙力够、号召力够，加上近日市况旺，市场人士对唱好之言，特别上心！落后可短綫跟进交行（03328），在招行（03968）、中行（03988）、农行已冲穿去年第四季高位阻力下，交行跟大围挑战6.31元阻力应无难度，如成功突破，反覆挑战6.7元，昨收报6.18元。

今时不同往日，之前话美国加息，会令港股脚软，不过，昨日所见又是另一回事，港股可攀升，看来短期牛气冲天没法挡。技术上，国指仍持之前看法，突破10000点后，守稳反覆挑战10800至11000左右才遇较强的阻力，途中若有回吐，料有限度。至于恒指亦紧随国指逼近去年第四季阻力近24000大关，昨高见24067，收报23994，升近300点。后市能否更上一层楼，要看恒指在企稳24000的耐力，突破顺势推上，下一关阻力将是25000点左右。

目前资金市，大户热捧大、中价股份为主，尤其中资股，宜抓大放小。笔者认为中石化（00386）都是逢低吸纳的首选，昨收报6.08元，摩根士丹利最新推介中期目标价7.9元，有一定上升值博空间。目前国际油价已走出去年初的低谷，产油国合力减产保价，1月份OPEC和非OPEC国家联合减产的成功实施，布兰特油价年初至今在53至56美元区间窄幅波动，在相对合理水平运行。

引述东方证券报告指出，中石化原油完全成本约为45美元，而目前国际油价已大部分时间企稳此水平，那显示今年中石化的勘探原油业务毛利，应比去年大大改善。而公司炼油和销售板块是过去两年最大的利润贡献来源。根据定价机制，成品油和油价几乎完全同步，加油站又是固定8%的批零价差，两者盈利都非常稳定。如果油价大涨，成品油也会大幅提价，在毛利率基本稳定的情况下，集团盈利也会显着提升。

按中石化周綫图走势分析，今年初以来已试穿6元左右，力守其上，顺着中期升势发展，挑战7元大关是保守的估计。（完）

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