重温稿-《中国新债预测》30年期新发国债中标利率预测均值3.85%，低于二级

金属期市：铜价持稳，昨日因中国评级被调降而下跌
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
* 招标品种：财政部30年期新发国债
* 招标金额：200亿元人民币
* 招标时间: 周五(17日)10:35-11:35
* 受访人数: 8位(银行、券商、保险)
* 预测区间：3.80%-3.88%
* 预测均值: 3.85%(按各家机构预测值平均)
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
华北一券商交易员称，“我比较乐观，流动性负面消息已经被市场消化了，可以慢慢建仓了，...市场也不缺钱，资金价格后来都下降了也。”
中国央行于春节前利用创新工具--临时流动性便利（TLF）投放的6,000亿元人民币流动性，将于本周开始陆续分散到期。消息人士周四表示，今日到期的TLF并未续做，后续到期的TLF大概率也不会续做。
国信证券在其研究报告中亦表示，继本周央行重启公开市场逆回购、续作MLF（中期借贷便利）以来，多头信心明显增强，市场配置和交易情况均有改善；其中利率债招标持续向好，而长债品种作为市场优选投资品种表现极其强劲。
“综合考虑当前市场情绪以及利率债品种配置价值，我们预计本次招标需求良好，中标利率将在二级市场偏低的位置。”该报告预计，明日招标的30年期国债中标利率区间在3.84%-3.88%。
中债国债到期收益率曲线中，30年期收益率为3.8764%。
进出口银行上午招标的一、三、五和10年增发债，中标收益率依次为3.3040%、3.8681%、3.9949%、4.1964%，投标倍数4.06倍、2.66倍、3.71倍和7.12倍。而国家开发银行下午招标的一年、五年和20年增发债，中标收益率为3.2316%、3.9434%和4.2665%，均明显低于此前预测均值；投标倍数2.85倍、3.16倍和3.77倍。
明日招标国债为财政部今年第五期记账式附息国债，全部采用竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
该期债采用单一价格招标方式，标的为利率。具体招标时间为2月17日上午10:35-11:35。自2月20日开始计息，招标结束至2月20日进行分销，2月22日起上市交易。(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)
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路透首尔5月25日 - 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，鉴于新总统仍在制定政 策方向，央行处于观望模式。 以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)： 2016年 6月 9日 调降25个基点至1.25% 2015年 6月11日 调降25个基点至1.50% 2015年 3月12日 调降25个基点至1.75% 2014年10月15日 调降25个基点至2.00% 2014年 8月14日 调降25个基点至2.25% 2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50% 2012年10月11日 调降25个基点至2.75% 2012年 7月12日 调降25个基点至3.00% 2011年 6月10日 调升25个基点至3.25% 2011年 3月10日 调升25个基点至3.00% 2011年 1月13日 调升25个基点至2.75% 2010年11月16日 调升25个基点至2.50%
路透新加坡5月25日 - 石油输出国组织(OPEC)即将召开会议之际，油价周四上涨。此次会议上OPEC料会延长减产协议至2018年，在今年上半年的六个月减产基础上，至少延长九个月。