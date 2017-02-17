重发-中国金融：今年银行等就业机会减少，平均涨薪幅度仍低于10%--报告

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路透上海2月17日 - 欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立（Morgan McKinley）最新发布的中国薪酬指南指出，由于银行继续重组业务和削减成本，金融服务业的就业机会在减少，今年银行和金融服务专业人士的涨薪幅度可能仍会低于10%。

报告指出，除了合规等少数专业岗位以外，银行和金融业的其他职能的人员增加计划大多已被取消或搁置。报告预计，今年国内的银行和金融服务专业人士的薪酬根据内部薪酬评估，预计可能会上升0-10%；若转换工作可能会上升15-25%。

据摹根麦肯立提供的资料，2016年银行和金融业转换工作的加薪幅度约为两成，企业内部年度平均调薪幅度为6-8%。

报告指出，世界各地的银行将继续重组其业务，以应对全球经济增长放缓、监管环境改变和政治事件所带来的影响，如英国脱欧和特朗普当选美国总统等。由于希望削减成本并巩固其业务，外资银行自去年第二季起一直在越发广泛地裁减中国和亚太地区的员工。

报告预计，今年外资银行对于招聘可能会继续保持谨慎，因为他们等待着银行业务的未来形态进一步明晰。无论他们在哪里招聘，都主要是寻找能满足他们履行监管义务，如反洗钱、合规、风险等的职务角色。

报告认为，若是今年商品市场随着原油价格的稳定而改善，那么一些商品相关的前台职位可能会出现。另外，在TMT（技术、媒体和电信）、新能源、文化体育等中国十三五规划重点支持的行业中，相当多国企及大型公司亦会需要金融机构的客户经理和风险管理人员提供服务，每家外资银行根据其不同的中国和亚洲战略，制定各自的招聘计划。

虽然中资银行今年会比外资银行招聘更多雇员，但中资行也受到业务疲软和利润率下滑的冲击，因此大多数中资银行正在缩减招聘，甚至重组，导致某些业务的员工多余。