重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(2月13日-17日)中国重要财经新闻：

【政经】

--《分析》中国央行如何实现“中性”货币政策

中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。

--中国数据：上半年CPI和PPI料相继见顶回落，无需再收紧政策

受春节和低基数等因素影响，中国1月CPI和PPI涨幅双双超预期，并分别创下逾两年半和近五年半高位。但分析人士指出，随着季节效应消退，CPI可能见顶回落，而PPI环比涨幅也已显疲态，二季度后料跟随基数抬高而放慢上涨脚步。

--中国数据：表外续扩1月新增社融创新高，偏紧基调延续市场利率或再上调

受表外业务继续膨胀影响，中国1月社会融资规模增量达3.74万亿元，创下历史新高 ，当月新增人民币信贷亦达一年来高点。在美国步入加息通道、国内经济趋稳情况下，中国央行可能暂时不会 调整基准利率，而采取继续上调中期借贷便利(MLF)和公开市场逆回购等市场化利率，以延续中性偏紧的货币 政策基调。

--中国贸易：监管层开展对美出口专项调研，为可能的贸易战“未雨绸缪”

美国总统特朗普的部分言论，引发中美贸易摩擦可能增加的忧虑。中国国家外管局上海分局于今年2月开展对美出口的专项调研，专家指出，此举或为可能升级的中美贸易摩擦“未雨绸缪”。

--中国央行：笼统去杠杆或加杠杆均有失偏颇，应合理把握去杠杆进程--工作论文

中国央行发布工作论文称，中国高杠杆率与高储蓄和特定的增长模式密切相关；但杠杆本身不是问题，杠杆效率是关键；笼统去杠杆或加杠杆政策都可能有失偏颇，正确做法是让市场在资源配置中发挥决定性作用，并合理把握去杠杆和经济结构转型的进程。

--中国经济：1月审核固定资产投资项目18个，鼓励外商投资制造业--发改委

中国国家发展改革委员会称，1月共审批核准固定资产投资项目18个，总投资1,539亿元人民币，项目主要集中在水利、交通、能源等领域。

--东北亚情势：中国反对朝鲜进行导弹试验，因为违反联合国决议--外交部

中国外交部表示，反对朝鲜进行导弹试验，这违反了联合国决议。此前朝鲜表示，前一天成功试射了一种新型中长距离弹道导弹。

--中国央行：外汇管理政策不会后退，更不会走回资本管制老路--副行长

中国央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜表示，中国外汇管理政策不会后退，更不会走回资本管制的老路。总体上看，无论是以外汇储备的绝对规模还是以其他各种充足性指标进行衡量，中国外汇储备都是十分充足的。目前中国跨境资金流动正在向均衡状态收敛，跨境收支的基础依旧十分稳健。

--《独家新闻》中国治霾将有大动作，降产能目标瞄准金属、煤炭--文件

一份政策文件草案显示，中国政府治霾将有大动作，正在考虑要求钢铁和铝厂商进一步减产，禁止中国最大港口之一天津港处理煤炭，并关闭部分化肥厂和制药厂。

--《独家新闻》中国大型开发商今年计划扩大投资买地--路透调查

接受路透调查的中国房地产开发商多数计划在2017年扩大土地投资，无畏土地价格创纪录新高以及政府紧缩措施，寻求扩大其市场份额。

--中国经济：去年房地产、国有建设用地供应同比分别降10.3%、2.9%--国土部

国土资源部发布2016年国土资源主要统计数据，中国国有建设用地供应51.8万公顷，同比略降2.9%；房地产用地10.75万公顷，同比下降10.3%。

--《焦点》中国改革“四梁八柱”已备齐，关键如何撸起袖子加油干？

中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。

周三召开的中国经济50人论坛上，参会专家们就表达了目前政策出台频频落地却寥寥，政策执行力不够，过于依赖行政手段推进“三去一补一降”工作的负作用不容忽视，以及经济下行压力大时风险点易暴露等隐忧，尤其创造公平、公正、公开的市场环境，更需要明晰的产权和社会基础制度的完善。

--中国数据：受高基数和春节影响1月FDI同比下降，中国吸收外资仍有竞争力

中国1月FDI和ODI同比双双下降，其中FDI下降主要由于上年同期到资较集中、基数较高，1月春节假期等因素也造成一定影响。商务部称，月度数据波动并不代表全年的走势，中国吸收外资仍将继续保持竞争力。

--中国经济：至明年4月30日阶段性降低失业保险费率，1.5%可降至1%--人社部

中国人力资源社会保障部等发布通知，从2017年1月1日起，失业保险总费率为1.5%的省（区、市），可以将总费率降至1%，降低费率的期限执行至2018年4月30日。这是在去年规定阶段性降至1%-1.5%后做出的进一步下调。

【金融】

--中国金融：TLF到期未续做，现金回笼及逆回购和MLF放量可平稳对冲--消息

中国央行于春节前利用创新工具--临时流动性便利（TLF）投放的6,000亿元人民币流动性，将于本周开始陆续分散到期。消息人士表示，周四到期的TLF并未续做，后续到期的TLF大概率也不会续做。

--《市场热谈》中国央行窗口指导信贷投放常态化，资金脱虚入实持续性待观察

中国新年首月新增信贷猛增至一年高点，社会融资规模并创下历史新高，央行严控信贷规模被市场认为是新增信贷低于预期的关键因素。为落实决策层去杠杆任务，央行窗口指导信贷投放料常态化，资金脱虚入实的持续性则待观察。

--中国金融：1月外汇占款降幅为五个月新低，贬值预期缓解是主因

路透根据中国央行公布的数据计算显示，1月央行口径外汇占款减少逾2,000亿元，降 幅为五个月来新低。尽管开年个人购汇额度放开，但外汇占款降幅较上月却收窄三成，显示出市场对人民币贬 值预期已经分化。随着人民币兑美元走势继续呈双向波动趋势，未来外汇占款降幅或继续收窄。

--中国金融：11家企业今年外债改革试点，可自主选择发债时间批次--发改委

中国国家发改委称，近期确定11家企业作为2017年度外债规模管理改革首批试点企业。试点企业在年度外债规模内可灵活把握发债时机，自主选择发债时间和发债批次，境内外统筹使用外债资金，降低借款成本，提高发债效果。

--中国保险：去年险资投资收益率为5.66%，行业经营利润同比降近三成--保监会

中国保监会公布，2016年保险行业实现投资收益7,071.13亿元人民币，投资收益率为5.66%，较上年下降近两个百分点；保险行业经营利润约2,000亿元，同比下降近三成。

--路透专访：中国央行独立性应加强，广义信贷可作为货币政策目标--专家

随着影子银行体系的迅速扩张，中国金融体系正被分割为传统的银行部门和非银行金融部门。浙商银行首席经济学家殷剑峰称，中国在短期内无法解决上述问题，因此迫切需要改革金融监管架构，如提升央行地位并加强其独立性；同时，当前新增信用扩张更多依靠影子银行，因此应将广义信贷作为货币政策中介目标，并强化对其监测。

【固定收益】

--《分析》中国央行加大对冲应对TLF到期宽人心，但偏紧基调政策隐忧未消

中国央行本周公开市场重启逆回购操作，全周延续净回笼，不过后两日转为净投放，累加周中MLF(中期借贷便利)的超额续做，对冲力度加大以应对春节前操作的临时流动性便利(TLF)到期未续。

业内人士称，中国央行在公开市场及MLF方面的资金投放动作稍令市场宽心，短期流动性预期有所转稳，也推动债市情绪回暖。但需要注意的是1月社融信贷高增，且短期银行信贷扩张冲动仍然强烈，金融市场或还将面临监管收紧或逆回购及MLF利率上调等隐忧，货币政策稳中偏紧基调持续下，仍是小心驶得万年船。

--中国信用债：大连机床交叉违约超短融SCP002本息未按期偿付，再次构成违约

此前有多笔债券违约的中国大连机床集团公告，旗下子公司由于1.39亿元银行承兑汇票垫款违约导致交叉违约的16大机床SCP002，在持有人会议先后启动豁免违约及救济方案机制，并延长豁免期至2月10日后，截至日终仍未就相关方案办妥法律手续，本应于13日立即到期应付资金，未能按期偿付，再次构成实质性违约。

--中国债市：2016年熊猫债发行量飙升，今年有望再次增长--摩根大通

根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。

【外汇】

--《市场洞察》人民币破“7”言犹在耳，现在还那么坚定吗？

新年新变化，人民币兑美元即期在跨年之后并未出现此前市场预期的持续单边下跌，内外部共同作用化解了部分贬值预期；虽然年度角度看，人民币仍有跌破“7”元关口，但环境允许情况下，监管层也在努力为后续的调整提供转圜空间，料年度跌幅较去年明显收窄。

--中国外汇：当前国际收支未严重失衡，人民币不会经历巨大调整--央行官员

中国央行国际司司长朱隽表示，当前中国国际收支不属于严重失衡，不认同人民币会经历巨大调整的观点。

--中国外汇：1月实际有效汇率三连升至八个月高点，名义汇率则微跌--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个月新高，上月修正后为升1.00%。

【证券/行业】

--《焦点》中国期指松绑透出政策暖意，对冲策略复活有望引活水

在2015年中的股灾过去一年半后，中国当时因救市临时发布的股指期货限制措施终于出现松动。中国金融期货交易所最新调整期指日内交易监管标准及交易保证金，令市场感觉到政策暖意扑面而来。

虽然此次放宽限制只是迈出一小步，但政策导向相当明显。分析人士认为，期指市场流动性将逐步改善，对冲策略有望重返市场，从而给股市带来增量资金，并对券商等金融板块有直接利好提振作用。

--中国期市：稳妥推进市场发展，择机退出股指期货临时性限制措施--证监会主席

中国证监会主席刘士余在近日的全国证券期货监管工作会议上提出，要积极稳妥推进期货及衍生品市场发展，择机退出股指期货临时性限制措施。

--中国证券：深交所今年将推动新三板向创业板转板试点，推ETF期权试点

深圳证交所称，今年将完善多层次市场体系建设，深化创业板改革，推动新三板向创业板转板试点，支持一批创新能力强、发展前景广、契合国家发展战略导向的优秀企业上市，同时将推动ETF期权试点平稳启动，优化固定收益产品体系结构。

--中国证券：上海国资委今年推动2-3家集团整体上市或核心资产上市--报载

中国证券报报导，上海市国资委明确今年工作要点，包括推动2-3家企业集团整体上市或核心业务资产上市，功能类、公共服务类企业中的竞争性业务资产，利用现有上市平台引入各类资本，提高资源配置效率和公共服务能力。

--汽车产业：中国1月汽车销量微增0.2%，创去年2月以来最低增速--中汽协

中汽协公布，中国1月汽车销量较上年同期微增0.2%，至252万辆，为去年2月以来最低增速。

--中港个股：中国神华1月煤炭销量按年增幅扩至六成，受下游需求等带动