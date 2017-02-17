更新版 1-港股业绩：东亚银行去年净利下降33%符预期，东亚中国录得净亏损

(新增记者会内容)

路透香港2月17日 - 香港本地最大独立银行--东亚银行周五公布，去年净利同比下降33%，符合市场预期，惟中国内地分支东亚中国因坏帐增加而录得净亏损。

东亚执行董事兼副行政总裁李民斌在记者会上称，去年业绩受国内坏帐影响，但该行积极清理资产负债表，坏帐情况已经见顶，相信今年的减值贷款比率以及减值贷款形成都有大幅改善。

“我们对今年的业务看法是审慎乐观，东亚中国致力降低资金成本及经营成本，业绩将会好转。”他说。

东亚稍早公布，2016年1-12月净利为37.23亿港元，上年同期则为55.22亿港元；与汤森路透综合10名分析师预测中位值为36.56亿港元。

不过，东亚中国录得净亏损4.61亿港元，拨备前经营溢利亦按年减少25.3%至16.07亿港元，主要受累于国内经济放缓及人民币价值下跌，同时在处置减值贷款带来短期阵痛。东亚指出，东亚中国期内的总减值贷款形成比率已有所下降，下半年向第三方出售部分不良贷款；持续的贷款结构调整使下半年净息差升至1.7%，上半年为1.61%。

东亚主席兼行政总裁李国宝表示，“除非出现不可预料的情况，我们预期资产质素在未来一年将可稳定下来。”

该行于2016年末的减值贷款比率为1.49%，2015年末则为1.13%。其中，东亚中国的减值贷款比率由2.63%上升至2.87%；香港业务的减值贷款比率亦由0.34%升至1.03%。

东亚执行董事兼副行政总裁李民桥称，去年香港业务的减值贷款比率大增，主要受人民币累计期权合约影响，但大部分合约于今年上半年到期，因此估计最坏情况已经过去。

他并指出，东亚对目前的资本水平感到满意，没有集资需要。

东亚于去年末的普通股权一级资本比率为12.1%，总资本比率17.4%。

尽管经营业绩下滑，东亚仍派发末期股息每股0.28港元，全年派息0.56港元，相对每股基本盈利1.21港元，派息比率逾46%，与上年相若。

东亚同时宣布，独立非执行董事杜惠恺辞任，明天起生效；另外两名独立非执行董事--电讯盈科主席李泽楷以及郭孔演亦将于股东周年大会结束时卸任。

东亚于中午公布业绩后，午盘股价跌幅一度扩大至4.8%，终场收跌4.06%，报33.1港元。（完）

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