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亚洲 | 2017年 2月 17日 星期五 17:32 BJT

更新版 1-中国汇市：客盘购汇增加致人民币缩量收跌，结售汇数据影响有限

    * 人民币缩量收跌，客盘购汇增加
    * 中间价则大涨至逾三周新高
    * 离在岸汇价价差小幅扩大
    * 短期料维持6.85-6.90元区间波动

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新
高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6
.90元区间宽幅波动。
    
    他们并表示，由于市场流动性整体较差，容易导致汇价波动较大，成交量不大。离岸CNH表现平稳，并未
受在岸汇价下跌而下跌，这使得离岸与在岸汇价价差倒挂小幅扩大到150点。而午后公布的1月结售汇逆差收窄
在意料之中，并未对市场情绪产生影响。
    
    “今天购汇多，有油盘，大行都在购。”一中资行交易员称，“每个月都有那么一两天是油盘购汇。”
    
    中国1月银行结售汇逆差环比收窄近六成，并为三个月来新低。市场人士指出，1月外储降幅、结售汇及涉
外收付款逆差均下降，表明中国资本外流趋势正在好转，奖入限出的监管政策效果持续显现，预计未来不会出
现恐慌性购汇的情况。
    
    全球汇市方面，美元兑一篮子货币周五在一周低点附近打转，此前出炉的乐观美国经济数据未能推高美国
公债收益率(殖利率)，此外对美国贸易政策的担忧也抑制美元上涨。

    “美元本周确实几次急升，但均缺乏坚定的上涨信念。例如，美元/日圆未能突破115.00关口。”东京IG 
Securities资深汇市策略师Junichi Ishikawa表示,“这表明市场仍在努力确定特朗普政策的影响，他的贸易
举措可能不会对美元有利。”
 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报
价：  
    
 在岸市场人民币兑      今日         上日          升贬
 美元                                         
 即期成交价格<CNY=    6.8709       6.8585        -0.18%
             CFXS>                            
  中间价              6.8456       6.8629        0.25%
 成交额<CNYSPTVOL=  119.58亿美   161.81亿美         
             CFXT>      元           元       
 日内波动幅度(pips      186      日低6.8722    日高6.8536
                 )                            
  今年以来升贬幅度                                   1.14%
  2005年汇改以来升                                  20.46%
            贬幅度                            
 一年期美元/人民币         1275                           
              掉期                            
                                              
                                                    
 离岸人民币市场        今日         上日                  
  CNH即期             6.8516       6.8489                 
 一年期NDF<CNY1YND     7.089        7.085                 
            FOR=>                             
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8706；人民币兑欧元EURC
NYFIX15=CFXS、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3261、6.0579和8.5
827。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） 

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进)
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