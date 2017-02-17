更新版 1-中国汇市：客盘购汇增加致人民币缩量收跌，结售汇数据影响有限

* 人民币缩量收跌，客盘购汇增加 * 中间价则大涨至逾三周新高 * 离在岸汇价价差小幅扩大 * 短期料维持6.85-6.90元区间波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新 高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6 .90元区间宽幅波动。 他们并表示，由于市场流动性整体较差，容易导致汇价波动较大，成交量不大。离岸CNH表现平稳，并未 受在岸汇价下跌而下跌，这使得离岸与在岸汇价价差倒挂小幅扩大到150点。而午后公布的1月结售汇逆差收窄 在意料之中，并未对市场情绪产生影响。 “今天购汇多，有油盘，大行都在购。”一中资行交易员称，“每个月都有那么一两天是油盘购汇。” 中国1月银行结售汇逆差环比收窄近六成，并为三个月来新低。市场人士指出，1月外储降幅、结售汇及涉 外收付款逆差均下降，表明中国资本外流趋势正在好转，奖入限出的监管政策效果持续显现，预计未来不会出 现恐慌性购汇的情况。 全球汇市方面，美元兑一篮子货币周五在一周低点附近打转，此前出炉的乐观美国经济数据未能推高美国 公债收益率(殖利率)，此外对美国贸易政策的担忧也抑制美元上涨。 “美元本周确实几次急升，但均缺乏坚定的上涨信念。例如，美元/日圆未能突破115.00关口。”东京IG Securities资深汇市策略师Junichi Ishikawa表示,“这表明市场仍在努力确定特朗普政策的影响，他的贸易 举措可能不会对美元有利。” 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑 今日 上日 升贬 美元 即期成交价格<CNY= 6.8709 6.8585 -0.18% CFXS> 中间价 6.8456 6.8629 0.25% 成交额<CNYSPTVOL= 119.58亿美 161.81亿美 CFXT> 元 元 日内波动幅度(pips 186 日低6.8722 日高6.8536 ) 今年以来升贬幅度 1.14% 2005年汇改以来升 20.46% 贬幅度 一年期美元/人民币 1275 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8516 6.8489 一年期NDF<CNY1YND 7.089 7.085 FOR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8706；人民币兑欧元EURC NYFIX15=CFXS、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3261、6.0579和8.5 827。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进)