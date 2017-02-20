重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的2月13日-17日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周走升0.15%，周中收盘价一度创逾三周新高，主要受美元指数回调影响，而中国经济数据向好，加上中国政府奖入限出政策效果持续显现，机构结汇盘涌现，提振人民币汇率，亦令内地和香港两地汇价继续保持倒挂。整体而言，人民币已经成为篮子货币中比较强势的货币。未来继续关注美元走势以及政策引导。 公开市场操作: --中国央行当周公开市场重启逆回购操作，全周延续净回笼，不过后两日转为净投放，累加周中MLF(中期借贷便利)的超额续做，对冲力度加大以应对春节前操作的临时流动性便利(TLF)到期未续。

业内人士称，中国央行在公开市场及MLF方面的资金投放动作稍令市场宽心，短期流动性预期有所转稳，也推动债市情绪回暖。但需要注意的是1月社融信贷高增，且短期银行信贷扩张冲动仍然强烈，金融市场或还将面临监管收紧或逆回购及MLF利率上调等隐忧，货币政策稳中偏紧基调持续下，仍是小心驶得万年船。

债市: --中国银行间债市当周现券小幅走暖，国债期货亦延续震荡反弹；央行恢复暂停多日的公开市场逆回购，但由于逆回购、TLF(临时流动性便利)和MLF(中期借贷便利)集中到期，周初市场情绪仍谨慎，随后MLF超量续做，公开市场亦转向单日净投放，很大程度上抵消了TLF未续做的影响，周四午后期现货还曾一度快速走强，不过周五的持续性有限，在基本面和政策面仍偏空的环境下，债市进一步走强仍阻力重重。

票据: --中国票据市场当周转贴利率转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。