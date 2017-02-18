更新版 1-台湾货币市场：短率大致持稳，月底前操作仍偏保守

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3.7亿美元国际债交割、15日康 卡斯特(Comcast)10.05亿美元国际债交割。 本地时间 17:35 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.796 30.776 台湾加权股价指数<.TWII 9,779.92 9,759.76 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.176% 0.175% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.175-0.250% 0.174-0.250% --一周拆款利率区间 0.180-0.380% 0.174-0.400% --两周拆款利率区间 0.440-0.440% 0.210-0.440% **跨月短票优先卖** 短票方面，有票券商交易员指出，由于有银行端客户通知下周将有资金运用，因此票券商调度上今日将月 内拆款还掉，改卖跨月短票。 票券商交易员表示，跨月拆款利率较短票偏高，因此还是会尽量少承作拆款。月底本就会安排较少的落点 ，再加上拆款额度控制得宜，因此操作弹性也会增加许多。 今日票券商与银行间承作自保短票利率在0.40-0.42%，上日0.40-0.43%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.410%，区间在0.35-0.43%，成交量为147.82亿 台币；前日加权平均利率在0.398%，区间在0.27-0.44%，成交量为119.49亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率在0.399%，区间在0.30-0.44%，成交量为59.47亿台币；前日加权平 均利率在0.406%，区间在0.27-0.44%，成交量为30.96亿台币。 台湾央行周六发行105亿台币定存单，而今日并无定存单到期，发行余额增105亿台币。 下周央行存单到期总额为1兆(万亿)706.5亿台币，到期存单金额分别是：周一3,969亿、周二2,145亿、周 三2,853.5亿、周四1,733.0亿、周五6亿台币。 拆款中心资料显示，周六银行超额准备为544亿台币，累计至周日超额准备达到7,279亿台币、加计 期1%的超额准备8,660亿台币。 **投信资金多** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日投信要券需求不减，但因下月初有公债与国际债券交割，届 时投信资金又可能抽回，调度还是要小心为上。 交易员指出，银行因承作拆款、短票的利率较RP为高，近期对RP业务意兴阑珊，跨月开出的利率也偏高。 由于本月不是季底，面对此一状况还能因应，但下个月若利差仍存在较大差距，可能就有上调的压力。 下周紧缩因素有周一的250亿台币公债交割，周三预计有1,600亿台币一年期定存单交割。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率主要落在月内0.32-0.34%，同上日；月内公司债附买回利率主要 落在0.42-0.45%，同上日。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率主要落在0.25-0.30%，上日0.28-0.30%。 跨月公债附买回利率主要同上日落在0.32-0.33%。公司债利率月内主要成交在0.28-0.34%，上日0.28-0.32%。 (完) (审校 罗两莎)
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。