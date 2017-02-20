重温稿-台湾货币市场：短率大致持稳，月底前操作仍偏保守

离岸人民币：4月人民币在国际支付中占比降至1.6%，排名下滑至第七--SWIFT
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3.7亿美元国际债交割、15日康 卡斯特(Comcast)10.05亿美元国际债交割。 本地时间 17:35 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.796 30.776 台湾加权股价指数<.TWII 9,779.92 9,759.76 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.176% 0.175% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.175-0.250% 0.174-0.250% --一周拆款利率区间 0.180-0.380% 0.174-0.400% --两周拆款利率区间 0.440-0.440% 0.210-0.440% **跨月短票优先卖** 短票方面，有票券商交易员指出，由于有银行端客户通知下周将有资金运用，因此票券商调度上今日将月 内拆款还掉，改卖跨月短票。 票券商交易员表示，跨月拆款利率较短票偏高，因此还是会尽量少承作拆款。月底本就会安排较少的落点 ，再加上拆款额度控制得宜，因此操作弹性也会增加许多。 今日票券商与银行间承作自保短票利率在0.40-0.42%，上日0.40-0.43%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.410%，区间在0.35-0.43%，成交量为147.82亿 台币；前日加权平均利率在0.398%，区间在0.27-0.44%，成交量为119.49亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率在0.399%，区间在0.30-0.44%，成交量为59.47亿台币；前日加权平 均利率在0.406%，区间在0.27-0.44%，成交量为30.96亿台币。 台湾央行周六发行105亿台币定存单，而今日并无定存单到期，发行余额增105亿台币。 下周央行存单到期总额为1兆(万亿)706.5亿台币，到期存单金额分别是：周一3,969亿、周二2,145亿、周 三2,853.5亿、周四1,733.0亿、周五6亿台币。 拆款中心资料显示，周六银行超额准备为544亿台币，累计至周日超额准备达到7,279亿台币、加计 期1%的超额准备8,660亿台币。 **投信资金多** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日投信要券需求不减，但因下月初有公债与国际债券交割，届 时投信资金又可能抽回，调度还是要小心为上。 交易员指出，银行因承作拆款、短票的利率较RP为高，近期对RP业务意兴阑珊，跨月开出的利率也偏高。 由于本月不是季底，面对此一状况还能因应，但下个月若利差仍存在较大差距，可能就有上调的压力。 下周紧缩因素有周一的250亿台币公债交割，周三预计有1,600亿台币一年期定存单交割。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率主要落在月内0.32-0.34%，同上日；月内公司债附买回利率主要 落在0.42-0.45%，同上日。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率主要落在0.25-0.30%，上日0.28-0.30%。 跨月公债附买回利率主要同上日落在0.32-0.33%。公司债利率月内主要成交在0.28-0.34%，上日0.28-0.32%。 (完) (审校 罗两莎)
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。
路透东京5月25日 - 日本公债价格周四下滑，收益率曲线趋陡，因40年期公债标售不尽人意，超长期公债之后遭遇卖压。 10年期日债 收益率上涨0.5个基点至0.050%。10年期日债期货 小涨0.02点，收报150.56。 30年期日债收益率 及40年期日债收益率 分别上涨1.5个基点，各自报0.815%和1.035%。 日本财务省标售5,000亿日圆(44.7亿美元)的40年期日债，票面利率0.9%，高于上次标售中的0.4%，以反映市场价格水平。最高中标收益率为0.9650%。 此次标售的投标倍数为2.87，低于上次的2.95，表明该品种债券需求有所下降。 日本央行审议委员樱井真周四排除了短期内提高央行债券收益率目标的可能，强调需继续实施大规模刺激计划，以提升通胀并抵御海外经济风险。樱井真是最强烈支持积极宽松货币的委员之一。
路透5月25日 - 亚洲货币周四走坚，此前美联储公布的会议记录显示，决策者倾向于缓步升息；中国人民币在官方推动的美元卖盘拉动下触及两个月高点。上日评级机构穆迪下调中国主权债信评级。 人民币 上涨约0.2%，触及3月底以来高点。五名交易员称，多家中国国有银行于在岸市场卖出美元，这被视为当局出手展现实力。 上日人民币小幅走软，此前穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望 从负面调整为稳定，称随着中国增长放缓以及借款增多，财政实力将下降。 其他亚币则受到美联储会议记录的支撑。会议记录显示，决策者们同意暂不升息，直到证实美国经济放缓是暂时现象，不过多数美联储官员认为将很快升息。 会议纪录还显示，决策官员支持逐步缩减美联储的庞大资产负债表规模。 “新兴亚币随美元隔夜的趋软而大致走高，这预示了美元在亚洲盘的压力沉重基调。”华侨银行汇市分析师Emmanuel Ng在报告称。 Ng表示，包括韩元、台币