更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数

* 1月外销订单年升5.2%，连六个月正成长

* 2月预估订单金额将较本月下跌，但年增可达两位数

* 经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变 (新增经济部及分析师说法)

路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。

经济部统计处处长林丽贞在记者会上表示，2月预估订单金额将较1月下跌至310-320亿美元，但2月的工作天数比起去年同期多了三天，料订单金额的年增率可达两位数。她认为，目前开始虽进入接单淡季，但是传统产业货品的需求回温，首季接单应可维持稳定成长。

国泰投信策略研究部主管王诚宏说，外销订单的增率略低于预期，但主要是受农历年因素所致。应该留意的重点是外销订单连续增长，与发达国家同步回升超过五个月了，也验证景气回升的预期。

〞展望未来，由于今年有苹果新一代手机推出题材，外销订单应该会逐季成长，...央行到年底前才会考虑升息。〞他说。

兆丰国际证券总经分析师李志安则认为，2月份工作天数则较上年同期增加，推估2月外销订单有望呈现两位数成长，今年以来外销订单表现主要是受惠于低基期因素影响，并非经济全面好转，预期央行第一季仍将按兵不动，下半年央行升息的可能性比较高。

林丽贞也说，尤其是原物料产品价格回升，将带动传产的订单回温。

2017年1月(%) 2016年12月(%)

外销订单 +5.2 +6.30

路透调查 +6.65

订单区域

中国大陆(含港) +5.5 +11.2

美国 +4.8 +8.7

欧洲 +8.3 +7.9

日本 +5.3 -2.6(完)

参看台湾外销订单或进出口数据新闻，请点选