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亚洲 | 2017年 2月 20日 星期一 17:35 BJT

更新版 1-中国汇市：午后购汇盘推动人民币小幅收跌，区间横向波动料延续

    * 人民币小幅收跌，由午后购汇盘推动
    * 中间价大跌近290点，创1月9日来最大单日跌幅
    * 美国金融市场休市影响交投，波动区间收窄
    * 短期料维持区间横向波动

 (新增评论和市场报价)
    路透上海/北京2月20日 - 人民币兑美元即期周一小幅收跌，但整体波动区
间较上日收窄，中间价则大跌近290点，创1月9日以来最大单日跌幅。交易员指出，由于周
一美国金融市场休市，早盘市场缺乏驱动因素交投相对清淡；午后大量购汇盘涌现快速压低
汇价，短期汇价料延续区间横向波动。

    他们并表示，法国大选不确定性增强拖累非美货币整体表现，但市场对美国特朗普的经
济政策落实状况亦存担忧，加上中国“两会”（人大和政协）日益临近，多空双方均缺乏推
动汇价走出当前波动区间意愿。
    
    “本来交投很淡的，下午四点左右突然有了很多购汇盘，看着像油盘。”一中资行交易
员称。
    
    亦有外资行交易员表示，关于路透报导中间价定价规则微调信息对汇市影响非常有限，
不过规则更加合理，去除了一部分重复计算。
    
    三位消息人士周一透露，中国外汇交易中心从今日起对人民币兑美元中间价定价机制进
行微调，缩减一篮子货币汇率计算时段，从原来的24小时改为15小时，即从下午4:30开始计
算到早上7:30，以更好反应市场变化，亦可防止日内投机“中间价模型和收盘价价差”行为
。

    全球汇市方面，美债收益率(殖利率)下跌周一打压美元兑日圆汇率；欧元走势困顿，此
前在上周末大跌，因法国大选相关担忧重燃。
    
    “美国下次升息时间也可能推迟至5月，而不是3月。美联储或许因为特朗普政府放松监
管的举措以及减税而不愿升息，这将促使收益率上升，”FPG证券社长深谷幸司说。

     以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸
市场人民币的主要报价：  
    
 在岸市场人民币兑美      今日          上日        升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=C     6.8782        6.8709      -0.11%
               FXS>                              
   中间价               6.8743        6.8456      -0.42%
 成交额<CNYSPTVOL=C  182.33亿美元  119.58亿美元      
               FXT>                              
 日内波动幅度(pips)      155        日低6.881    日高6.86
                                                    55
   今年以来升贬幅度                                 1.04%
 2005年汇改以来升贬                                20.33%
               幅度                              
  一年期美元/人民币          1260                        
               掉期                              
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日          上日              
   CNH即期              6.8572        6.8521             
 一年期NDF<CNY1YNDF     7.0995        7.097              
              OR=>                               
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8765；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.2956、6.0745和8.541。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完） 

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽/杨淑祯)
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