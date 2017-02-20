更新版 1-中国汇市：午后购汇盘推动人民币小幅收跌，区间横向波动料延续

* 人民币小幅收跌，由午后购汇盘推动 * 中间价大跌近290点，创1月9日来最大单日跌幅 * 美国金融市场休市影响交投，波动区间收窄 * 短期料维持区间横向波动 (新增评论和市场报价) 路透上海/北京2月20日 - 人民币兑美元即期周一小幅收跌，但整体波动区 间较上日收窄，中间价则大跌近290点，创1月9日以来最大单日跌幅。交易员指出，由于周 一美国金融市场休市，早盘市场缺乏驱动因素交投相对清淡；午后大量购汇盘涌现快速压低 汇价，短期汇价料延续区间横向波动。 他们并表示，法国大选不确定性增强拖累非美货币整体表现，但市场对美国特朗普的经 济政策落实状况亦存担忧，加上中国“两会”（人大和政协）日益临近，多空双方均缺乏推 动汇价走出当前波动区间意愿。 “本来交投很淡的，下午四点左右突然有了很多购汇盘，看着像油盘。”一中资行交易 员称。 亦有外资行交易员表示，关于路透报导中间价定价规则微调信息对汇市影响非常有限， 不过规则更加合理，去除了一部分重复计算。 三位消息人士周一透露，中国外汇交易中心从今日起对人民币兑美元中间价定价机制进 行微调，缩减一篮子货币汇率计算时段，从原来的24小时改为15小时，即从下午4:30开始计 算到早上7:30，以更好反应市场变化，亦可防止日内投机“中间价模型和收盘价价差”行为 。 全球汇市方面，美债收益率(殖利率)下跌周一打压美元兑日圆汇率；欧元走势困顿，此 前在上周末大跌，因法国大选相关担忧重燃。 “美国下次升息时间也可能推迟至5月，而不是3月。美联储或许因为特朗普政府放松监 管的举措以及减税而不愿升息，这将促使收益率上升，”FPG证券社长深谷幸司说。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸 市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.8782 6.8709 -0.11% FXS> 中间价 6.8743 6.8456 -0.42% 成交额<CNYSPTVOL=C 182.33亿美元 119.58亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 155 日低6.881 日高6.86 55 今年以来升贬幅度 1.04% 2005年汇改以来升贬 20.33% 幅度 一年期美元/人民币 1260 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8572 6.8521 一年期NDF<CNY1YNDF 7.0995 7.097 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8765； 人民币兑欧元、日圆和英镑15 点的参考汇率为7.2956、6.0745和8.541。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽/杨淑祯)