更新版 1-台湾数据：去年第四季国际收支顺差创五年来最低，因央行减少汇率调节

更正-印尼社会：雅加达发生疑似自杀炸弹攻击，总统呼吁民众冷静
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
(新增台湾行官员说明)
路透台北2月20日 - 台湾央行周一公布，2016年第四季经常帐顺差183亿美元，金融帐净资产增加185.3亿美元，国际收支综合余额顺差7.2亿美元，并创2011年第四季以来最低，2011年当季国际收支顺差为2.11亿美元。
同时，央行亦公布，2016年全年经常帐顺差709.4亿美元，国际收支综合余额顺差106.6亿美元。
一不愿具名台湾央行官员称，去年第四季国际收支综合余额顺差7.2亿美元，主要与央行在外汇市场操作有关；〞简单来说，就是央行减少在外汇市场的调节。〞
资深汇银人士指出，美国将在4月公布汇率报告，因台湾连续两度遭美方列汇率操纵国／地区名单；为避免再次上榜，央行自去年第四季起即大幅减少在外汇市场的操作。
在金融帐方面，央行经济研究处副处长蔡烔民说，去年第四季直接投资净资产增加4.0亿美元。其中，居民对外直接投资净增加73.2亿美元，而外资直接投资则净增加69.1亿美元，主要是外资并购本土企业，且与本土关系企业进行股份转换，致对外直接投资与外资直接投资皆呈增加，两者均为历年单季最高。
另在证券投资方面，他表示，去年第四季净资产增加243.5亿美元，创历年单季新高。其中，居民对外证券投资净增加182.3亿美元，主要是保险公司投资海外债务证券增加；非居民证券投资净减少61.2亿美元，主要是外资汇出减持台股。
以下为经常帐与国际收支细节(单位亿美元)：
2016年第四季 2016年第三季 经常帐 183.00 161.70 R 金融帐 185.30 139.30 R 国际收支 7.20 29.50
注:"R"为修正值。(完) (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +
但日股涨势受限，因美元/日圆限于窄幅区间波动，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录令市场对强硬政策的预期有所降温。