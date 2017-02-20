更新版 1-台湾数据：去年第四季国际收支顺差创五年来最低，因央行减少汇率调节

(新增台湾行官员说明)

路透台北2月20日 - 台湾央行周一公布，2016年第四季经常帐顺差183亿美元，金融帐净资产增加185.3亿美元，国际收支综合余额顺差7.2亿美元，并创2011年第四季以来最低，2011年当季国际收支顺差为2.11亿美元。

同时，央行亦公布，2016年全年经常帐顺差709.4亿美元，国际收支综合余额顺差106.6亿美元。

一不愿具名台湾央行官员称，去年第四季国际收支综合余额顺差7.2亿美元，主要与央行在外汇市场操作有关；〞简单来说，就是央行减少在外汇市场的调节。〞

资深汇银人士指出，美国将在4月公布汇率报告，因台湾连续两度遭美方列汇率操纵国／地区名单；为避免再次上榜，央行自去年第四季起即大幅减少在外汇市场的操作。

在金融帐方面，央行经济研究处副处长蔡烔民说，去年第四季直接投资净资产增加4.0亿美元。其中，居民对外直接投资净增加73.2亿美元，而外资直接投资则净增加69.1亿美元，主要是外资并购本土企业，且与本土关系企业进行股份转换，致对外直接投资与外资直接投资皆呈增加，两者均为历年单季最高。

另在证券投资方面，他表示，去年第四季净资产增加243.5亿美元，创历年单季新高。其中，居民对外证券投资净增加182.3亿美元，主要是保险公司投资海外债务证券增加；非居民证券投资净减少61.2亿美元，主要是外资汇出减持台股。

以下为经常帐与国际收支细节(单位亿美元)：

2016年第四季 2016年第三季 经常帐 183.00 161.70 R 金融帐 185.30 139.30 R 国际收支 7.20 29.50