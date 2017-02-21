重温稿-台湾货币市场：票券商跨月短率居高难下，关注明日一年期定存单标售

* 对票券商跨月短率居高难下 * 关注明日一年期定存单标售 * 短票及RP利率续处既有区间 记者 詹静宜 路透台北2月20日 - 台湾银行间短率周一大致持平既有区间。资金调度人员称，目前看 来本周国际债券交割变数明显转趋缓和，整体市场资金调度较有余裕，不过银行间与票券商 承作两周跨旬拆款仍成交在0.44%，带动跨月短票利率也跟着居高难下，后续关注明日一年 期定存单标售结果。 他们表示，尽管有家大行今天难得开门与票券商承作到期续作的跨月两周拆款，但供给 量能有限，且成交利率也在0.44%，对跨月短率走势并未带来变化；另有票券商预估周三承 作一周拆款即可跨月，成交利率料落在0.40%左右，可望降低跨月资金调度成本。 〞我想市场还是有钱，明天一年定存单不致于标高。〞一位大型官股银行交易员说。 周二央行将标售一年期定存单，金额1,600亿台币，并于周三正式发行。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿美元国际债交割、3日苹果10亿美元国际债交割、9日沃达 丰3.7亿美元国际债交割、康卡斯特(Comcast)10.05亿美元国际债交割。 本地时间 17:56 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.804 30.796 台湾加权股价指数<.TWII 9,753.20 9,779.92 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.176% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.178-0.250% 0.175-0.250% --一周拆款利率区间 0.178-0.390% 0.180-0.380% --两周拆款利率区间 0.185-0.440% 0.440-0.440% **本周发行量偏少** 短票方面，票券商交易员指出，此前为避开资金落点月底连续假期，以致本周发票量能 较少，短票利率也暂持平在既有区间整理。 他们表示，由于与银行间承作跨月拆款利率居高不下，虽然本周资金缺口较小，但短票 利率仍旧维持在现有的利率水准，并未试图争取向下调整。 今日票券商与银行间承作自保短票利率主要成交在0.40-0.42%，大致同于上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.402%，区间在0.40-0.41%， 成交量为35.71亿台币；前日加权平均利率在0.410%，区间在0.35-0.43%，成交量为147.82 亿台币。 台湾央行周一发行3,871.5亿台币定存单，发行余额减97.5亿台币。 本周央行存单到期总额为1兆(万亿)706.5亿台币，本周余日到期存单金额分别是：周二 2,145亿、周三2,853.5亿、周四1,733亿、周五6亿台币。 拆款中心资料显示，周一银行超额准备为528亿台币，累计超额准备达到7,908亿 台币、加计前期1%的超额准备9,289亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日投信端资金较显宽裕，但因3月初又见大 额国际板债券密集交割，短线料RP利率将维持在原有区间。 他们指出，上周银行间操作较为保守，本周已转趋宽松些，而今日交割250亿台币20年 公债对市场资金调度并未造成影响，资金调度依旧顺畅。 “现在资金流动速度很快，利率没有上就很好了。”一位大型证券交易员说。 本周紧缩因素有周一的250亿台币公债交割，周三预计有1,600亿台币一年期定存单交割 。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率主要落在0.32-0.33%，跨月则成交在0.34%； 月内公司债附买回利率主要落在0.42%，跨月则成交在0.44-0.45%；交投大致持平上日区间 。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率主要落在0.25-0 .28%，跨月则成交在0.30-0.32%；月内公司债利率主要成交在0.25-0.33%，跨月则落在0.34 -0.35%。(完) (审校 林高丽)