重温稿-《中国新债预测》国开行3/5/10年债预测均值分别为3.72%、3.91%和4.02%

* 招标品种：国开行三/10年增发债及五年新发绿色金融债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：50亿元；10年：100亿元 * 招标时间：2月21日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：9位(银行、券商) * 预测区间：3.68%-3.78%；3.88%-3.97%；4.00%-4.06% * 预测均值：3.72%、3.91%；4.02% 路透上海2月20日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行三、五和10年三期固 息债。路透调查显示，尽管资金偏紧，但因配置需求升温、政策预期略有缓和，现券收益率 明显下滑，预计明日一级市场亦将暖意融融，三期债收益率或利率预测均值分别为3.72%、3 .91%和4.02%。 “（10年增发债160213）收益率到4.0525%了，一天下5个bp（基点），而且还是在今天 资金很紧的情况下。三年（国开增发债160215）收益率也降到3.78%了，”华东一银行交易 员称。 上海一银行交易员表示，最近银行配置需求向好，美债收益率下行，带动市场情绪明显 回暖，而且在本月MLF（中期借贷便利）利率及近期逆回购保持稳定后，“市场认为暂时不 会出现持续性的‘加息’，这就是一个利好。” 中国央行上周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健 中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构 性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调 节好货币闸门，保持流动性基本稳定。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五和10年最 新收益率为3.8252%、3.9767%和4.1145%。 明日招标三期债中，三年和10年品种为国开行2016年第15期 和13期CN 160213=CFXS的增发债，票面利率2.65%和3.05%。 五年期品种为该行2017年第一期绿色金融债，所募资金将用于环保、节能、清洁能源和 清洁交通等支持环境改善、应对气候变化的绿色项目投放。该期债可预发行交易，交易时间 为2月16日至2月20日。 具体发行条款如下： 2016年第15/13期增发债、2017年第一期绿色金融债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：100亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 2月21日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率(荷兰式) 缴款日 2/23 起息日 3年：2016/10/20；5年：2017/2/23 10年：2016/8/25 分销期 2/22-2/23 上市日 2/27 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；5年0.10%；10年：0.15% ----------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 杨淑祯)