重温稿-《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%

* 标售标的：10年期公债106/4期
* 标售时间：周三(22日)
* 标售金额：预估300亿台币
* 预测中值：1.12-1.15%
* 受访机构：10家
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透周二采访10家金融机构，包括五家大型银行、三家大型寿险公司及两家大型证券商，大区间落在1.10-1.16%。
财政部称，106/4期公债发行金额预定300亿台币，将于3月1日发行；前次10年公债标售为105/11期，金额300亿台币，得标利率是1.15%。
以下为交易员观点整理：
--目前没有什么投资工具的报酬率比10年期公债高，且美国联准会今年将再升息，台湾央行下半年亦有升息机会。
--为避免殖利率标太高，国库署应该会积极动员，叫大型银行出来拿，利率不致失控。
--去年第四季殖利率大概在1.15%，这次筹码是300亿台币，因筹码没有特别多但也没特别少，且流动性不错，考量流动性这次拿了短线应该有小短多行情。
--银行业短线有补券需求，这期仍将吸引银行进来竞标，但寿险业可能不会进来，因收益率太低。
--要看某家大型银行有没有兴趣进来拿，预估寿险业应该会进来一点；整体来看，交易商(尤其是证券商)可能会稍少一点点，利率会往1.15%靠近，低点则在1.12%附近，应该不会跌破1.11%。
以下为各金融机构的预期区间：
金融机构 区间低位 区间高位(%)
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大型银行一 1.10 1.15
大型银行二 1.10 1.15
大型银行三 1.11 1.15
大型银行四 1.12 1.15
大型银行五 1.13 1.15
大型寿险公司一 1.12 1.14
大型寿险公司二 1.12 1.15
大型寿险公司三 1.14 1.16
大型证券商一 1.12 1.15
大型证券商二 1.13 1.15
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中 值 1.12 1.15 (完)
(记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)