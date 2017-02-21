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亚洲 | 2017年 2月 21日 星期二 17:28 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币放量收贬，两会临预期趋稳料续跌空间有限

    * 人民币放量收贬，盘中刷新一周新低
    * 美元偏强提振客盘购汇情绪
    * 中间价定价机制调整使供求关系影响更直接
    * 汇价接近波动区间底部，续跌空间有限

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京2月21日 - 人民币兑美元即期周二放量收贬，盘中刷新一周
新低，因美指反弹。交易员指出，美元偏强也提振了客盘购汇情绪，但汇价靠近6.89元附近
后有自营盘止盈，且有大行适度提供流动性，汇价跌幅缩减，成交量扩增。中国“两会”（
人大和政协）日益临近，料短期续跌空间有限。
    
    他们并表示，中间价定价机制微调之后供求关系的影响更为直接和明显，但预计在当前
客盘仍偏购汇情况下，大行的维稳动作料难退出，不然年初至今好不容易创造出的双向波动
氛围可能被破坏。
    
    “还是区间波动的思维，（美元）到6.88以上有些自营就出来止盈，加上有大行出来卖
（美元），汇价蛮平稳的。”一中资行交易员称。
       
    亦有外资行交易员表示，日内购汇不少，但在美元没大动的情况下，CNY不会自己跌破6
.9。加上两会临近，汇价不大会出方向。
    
    据路透周一援引三位消息人士报导，人民币兑美元中间价定价机制自当日起微调，缩短
了“一篮子货币”的汇率计算时段，令中间价受其他货币涨跌动能的影响降低，理论上属于
技术性调整。   
    
    全球汇市方面，美元周二上涨，从美债收益率上涨中寻得线索，投资者等待美国联邦储
备理事会(美联储/FED)最近一次会议的会议记录，以寻找关于升息速度的信号。
    
   “每个人都从去年的重大意外中吸取了教训。人们可能不愿承担太大风险。鉴于距离选
举还有一段时间，欧元可能进一步承压，”三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：  
  
 在岸市场人民币兑美      今日          上日        升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=C     6.8826        6.8782      -0.06%
               FXS>                              
   中间价               6.879         6.8743      -0.07%
 成交额<CNYSPTVOL=C  213.47亿美元  182.33亿美元      
               FXT>                              
 日内波动幅度(pips)       80        日低6.887    日高6.87
                                                    9
   今年以来升贬幅度                                 0.97%
 2005年汇改以来升贬                                20.25%
               幅度                              
  一年期美元/人民币          1254                        
               掉期                              
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日          上日              
   CNH即期              6.867         6.8565             
 一年期NDF<CNY1YNDF     7.1115        7.086              
              OR=>                               
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8855；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.2869、6.0654和8.5735。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完） 

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽/杨淑祯)
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