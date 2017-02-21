港股业绩：恒生银行去年净利跌41%符预期，坏帐回稳惟料贷款需求减慢

(新增记者会内容)

路透香港2月21日 - 汇丰控股的香港分支--恒生银行周二公布，去年度净利同比下降41%，符合市场预期；该行高管称，经营环境继续面对挑战，坏帐已见回稳，惟贷款需求没有明显上升。

业绩公告显示，恒生于2016年1-12月净利162.12亿港元，上年同期则为274.94亿港元，与汤森路透综合8名分析师预测中位值164.79亿港元基本相若。若撇除上一年出售兴业银行部分股权之收益，净利仅跌4%。

恒生银行副董事长兼行政总裁李慧敏在记者会上称，去年业绩还受到非利息收入下降、贷款减值增加以及物业重估亏损的影响，不过，该行不断检讨和优化资产质素，并专注于熟悉行业以及跨境贷款，又透过扩大理财客户数目及优化网络结构，相信有助提升未来增长。

“坏帐已经稳定下来，包括对国内过剩及商品行业在内的高风险贷款亦已减少很多。”她说。

但她指出，香港本地贷款需求没有明显上升，按揭市场竞争激烈，贷款利润收窄，加上近期的物业成交下跌，因此预计今年的按揭贷款不会有太大增长。以新造住宅楼宇按揭宗数计，恒生的市场占有率位居三甲。

去年的总减值贷款减值按年增加18%，主要为对内地若干企业之风险承担；2016年末的，总减值贷款对总客户贷款比率为0.46%，较年中的0.55%有所回落，但仍高于2015年底的0.4%。

期内，恒生的净利息收入增长5%至222.54亿港元，商业银行业务以及环球银行及资本市场业务的营业收入及溢利均有增加，而零售银行及财富管理业务之净利息收入亦继续增长。不过，投资环境欠佳，非利息收入下跌16%至83.45亿港元。

该行有目标地吸纳新客户及存款之策略奏效，净利息收益率改善两个基点，至1.85%。

恒生银行董事长钱果丰表示，国际局势不明朗以及内地经济去杠杆化，继续为经营环境带来挑战；投资者趋于审慎，令2016年投资市场疲弱，贷款需求亦见减少。

但他指出，“恒生银行善用其竞争优势，于2016年录得满意的业绩，并进一步巩固业务基础为长远增长作好准备。”

董事局宣布派发第四次中期股息每股2.8港元，2016年全年派息6.1港元，相对每股盈利8.3港元的派息比率为73%。

该行于去年末的普通股权一级资本比率为16.6%，一级资本比率17.9%，总资本比率20.8%。

其控股股东汇丰同日公布，2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，业绩公布后股价随即受压。

恒生中午公布业绩后午盘亦转跌，其后回稳，终场收升0.12%，报163.3港元。（完）

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