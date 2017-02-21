更新版 1-台湾货币市场：跨月短率续在既有区间，一年期定存单得标利率符合预期

* 跨月短率续处既有区间整理 * 一年定存单得标利率符预期 * 短票及RP利率大致持平不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月21日 - 台湾银行间短率周二续在既有区间。资金调度人员称，由于此前多 数金融机构皆避开资金落点月底，使得近日票券资金缺口变小、银行间资金略为转松，今日 标售的一年期定存单利率也符合市场预期，惟月底因素仍在，票券商跨月拆款短率主要成交 仍在0.44%不变。 他们表示，因应月底连续假期，周五(24日)为2月最后交易日且须累算五天积数，各家 银行间将视自家积数状况调整，积数偏多的银行将尽量消化帐上积数、负数操作得宜的银行 将试图回补积数，至于积数持平的银行则表态倾向保守操作。 〞今天没什需求，连到期都没续。〞一位大型银行交易员说。 另位大型银行资调人士指出，虽有票券商期待明起承作一周跨月拆款利率落在0.40%， 但银行间较难接受资金集中落点3月初，将引导票券商持续承作两周跨旬拆款，利率倾向维 持在0.44%附近。 但有位票券商资调主管说，我们也知道银行的想法，早就避开拆款落点，且跨月拆款利 率明显高于跨月短票利率，现在跨月资金转而青睐卖票及寻求法人资金。 台湾央行周二公布，今日标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.524% ，符合于市场预估区间0.52-0.55%，较前次标售均标低1.8个基点。 本地时间 17:59 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.793 30.804 台湾加权股价指数<.TWII 9,763.93 9,753.20 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.176% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.174-0.250% 0.178-0.250% --一周拆款利率区间 0.178-0.360% 0.178-0.390% --两周拆款利率区间 0.180-0.440% 0.185-0.440% **票券商间资金缺口小** 短票方面，票券商交易员指出，目前看来本周欠缺国际板债券交割变数，且银行间资金 也较有余裕，而票券商间资金缺口变小，跨月短票主要交投也暂持在原有区间内盘整，并有 少数成交在0.39%。 另位银行资调人士则称，月底周并没有感觉资金特别紧，但银行间资金也没到浮滥程度 ，料月底前短票利率将持现有区间，毕竟月底前手边闲置资金并没有非常充沛，所以对利率 较有所坚持。 “这周也不缺钱，该调都调了。”一位大型票券交易员说。 今日票券商与银行间承作自保短票利率主要成交在0.40-0.42%，少数成交在0.39%、0.4 3%，大致同于上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.405%，区间在0.35-0.43%， 成交量为72.29亿台币；前日加权平均利率在0.402%，区间在0.40-0.41%，成交量为35.71亿 台币。 台湾央行周二发行2,142亿台币定存单，发行余额减3亿台币。 本周央行存单到期总额为1兆(万亿)706.5亿台币，本周余日到期存单金额分别是：周三 2,853.5亿、周四1,733亿、周五6亿台币。 拆款中心资料显示，周二银行超额准备为730亿台币，累计超额准备达到8,743亿 台币、加计前期1%的超额准备1兆123亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，证券交易员表示，近期台债交易清淡且又欠缺交割紧缩因子 ，券商间资金缺口普遍偏小，而今日投信、银行及寿险端资金又略偏松，月底前RP利率有望 维持在原有区间盘整。 他们指出，目前RP交投以跨月天期及到期续作为主，除了寿险端表明因应国际板债券交 割将于下月初走钱外，投信及银行端都可接受延长RP天期至3月底，且成交利率与跨月较短 天期一样。 “目前感觉没什么缺钱，利率卡在月底因素所以没变。”一位大型证券交易员说。 另一大型票券交易员称，今日有投信端解钱，但银行间资金供给无虞，短票利率持平不 变，交投以跨月短票为优先。 本周紧缩因素尚有周三预计1,600亿台币一年期定存单交割。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿美元国际债交割、3日苹果10亿美元国际债交割、9日沃达 丰3.7亿美元国际债交割、康卡斯特(Comcast)10.05亿美元国际债交割。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率主要落在0.32-0.33%，跨月则主要成交在0.34 %；月内公司债附买回利率主要落在0.42%，跨月则主要成交在0.44%；交投大致持平上日区 间。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率主要落在0.25-0 .28%，跨月则成交在0.30-0.32%；月内公司债利率主要成交在0.25-0.33%，跨月则落在0.34 -0.35%。(完) (审校 林高丽)