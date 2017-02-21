重温稿-《中国新债预测》三年及七年续发国债收益率预测均值2.86%和3.19%

* 招标品种：财政部三年和七年续发国债

* 招标金额：各200亿元人民币

* 招标时间: 周三(22日)10:35-11:35

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间：2.83%-2.90%；3.15%-3.22%

* 预测均值: 2.86%、3.19%(按各家机构预测值平均)

路透上海2月21日 - 中国财政部周三将续招标三年及七年续发国债。路透调查显示，现券二级近期较为震荡，虽然资金偏紧及政策预期仍不乐观，但一级配置需求相对较为稳定，预计明日两期国债需求尚可，中标收益率预测均值分别落在2.86%和3.19%。

“最近一级还可以，配置需求还在，收益率稍微上一点就有机构会入场，”上海一银行交易员称，其实大家还是有需求，就是不知道什么时候进场，估计都在等待时机。

国开行上午招标的三、五和10年固息债，中标收益率或利率分别为3.7757%、3.86%和4.0374%，此前市场预测均值为3.72%、3.91%和4.02%；三期债对应投标倍数2.05倍、2.98倍和3.60倍。

国信证券最新定价报告显示，近期利率债一级市场持续向好，主要受两方面因素支撑。一是年初配置压力大增而供给端明显不足；二是央行去杠杆节奏缓和背景下，资金面平衡助力市场情绪好转。从当前的利率债收益率水平来看，投资价值凸显，是配置优选投资品种。

中债国债到期收益率曲线中，三年和七年期收益率分别为2.8806%和3.1844%。据交易员透露，明日续发的标的券170002最新报价在2.85%/2.87%附近，160025今日最新成交在3.21%附近。

明日招标两期债中，三年期为今年第二期记账式附息国债的第一次续发，票面利率2.77%；七年期品种为2016年第25期记账式附息国债第三次续发，票面利率2.79%。两期债全部采用竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

上述两期债均采用混合式招标方式，标的为价格；招标结束至2月23日进行分销；2月27日起与之前发行的同期国债合并上市交易。