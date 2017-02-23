重温稿--台湾货币市场：跨月短率稍显松动，有银行以较低利率抢作一周跨月拆款

* 跨月短率区间高位稍显松动 * 银行以较低利率抢作一周跨月拆款 * 短票及RP利率大致持平不变 记者 詹静宜 路透台北2月22日 - 台湾银行间跨月短率周三区间高位稍显松动。资金调度人员称，距 离月底仅剩两个交易日，部分银行为去化过剩资金，以较两周拆款利率低1-2个基点与票券 商承作一周拆款，带动跨月短票利率也略靠向区间低位。 他们表示，今日交割一年期定存单1,600亿台币，银行间资金供给仍显宽松，而资金需 求却仍疲软，银行间周二当日超额准备高逾680亿台币，料月底前整体银行超额准备增幅会 加快。 〞最近钱有比较松，外资来排队有变多。〞一位大型官股银行交易员说。 另位大型票券商交易员也称，旬底前很多大小银行都要消化头寸，目前以卖票为优先， 并在月底前持续减少拆款量能，随着月底因素已逐渐淡化，转趋关注3月初大额国际板债券 交割变数。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿美元国际债交割、3日苹果10亿美元国际债交割、9日沃达 丰3.7亿美元国际债交割、康卡斯特(Comcast)10.05亿美元国际债交割。 本地时间 17:35 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.779 30.793 台湾加权股价指数<.TWII 9,778.78 9,763.93 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.174% 0.176% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.170-0.250% 0.174-0.250% --一周拆款利率区间 0.170-0.420% 0.178-0.360% --两周拆款利率区间 0.174-0.440% 0.180-0.440% **发票量持平偏少** 短票方面，票券商交易员指出，今日短票发行量持平偏少，以到期续作为主，而月底仅 剩两个交易日，感觉有些银行资金较有余裕，短票利率交投略靠向区间低位。 他们表示，目前推估银行间旬底(3月3日)前资金尚未完全去化，仍会积极买票，惟3月 初仍有大额国际债交割变数，短票利率水准料不会出现太大变化。 今日票券商与银行间承作跨月自保短票利率主要成交在0.40-0.41%，交投略靠向区间低 位。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.406%，区间在0.40-0.43%， 成交量为77.06亿台币；前日加权平均利率在0.405%，区间在0.35-0.43%，成交量为72.29亿 台币。 台湾央行周三发行2,855.1亿台币定存单，发行余额增1.6亿台币。 本周央行存单到期总额为1兆(万亿)706.5亿台币，周四到期存单金额为1,733亿台币、 周五则为6亿台币。 拆款中心资料显示，周三银行超额准备为399亿台币，累计超额准备达到9,105亿 台币、加计前期1%的超额准备1兆485亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，券商间资金缺口仍小，而今日投信端资金较显 宽裕，RP成交以到期续作为主，利率也持在既有区间不变。 他们指出，月底因素逐渐淡化，现在要审慎因应3月初大额国际债交割，月底过后，RP 利率料仍持在现有区间内整理，静待国际债交割变数厘清。 “今天超安静，续续就收工。”一位大型证券交易员说。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率主要落在0.32-0.33%，跨月则成交在0.34%； 月内公司债附买回利率主要落在0.42%，跨月则成交在0.44-0.45%；交投大致持平上日区间 。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率主要落在0.25-0 .28%，跨月则成交在0.30-0.32%；月内公司债利率主要成交在0.25-0.33%，跨月则落在0.34 -0.35%。(完) (审校 曾祥进)