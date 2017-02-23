版本:
中国
亚洲 | 2017年 2月 23日 星期四 14:35 BJT

修正-日本股市：金融股下跌拖累日经指数收低，但中小盘股吸引买兴

(修正电头是2月23日，非“22日”)

路透东京2月23日 - 日本股市周四小幅收低，因金融类股走弱，美国联邦储备理事会(FED/美联储)上次货币政策会议记录表露出谨慎态度，导致美债收益率下跌。

日经指数收跌0.04%，报 19,371.46点，东证股价指数跌0.1%，报1,556.25点。

但主要股票下跌，中小盘股吸引买兴。

Jasdaq市场上涨0.4%至纪录高位2,977.49点，Mothers市场涨1.3%至1,046.96点，为2016年5月以来最高收盘水平。

JPX-日经400指数跌0.1%，报13,952.96点。(完) (编译 王琛；审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐