修正-日本股市：金融股下跌拖累日经指数收低，但中小盘股吸引买兴

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
(修正电头是2月23日，非“22日”)
路透东京2月23日 - 日本股市周四小幅收低，因金融类股走弱，美国联邦储备理事会(FED/美联储)上次货币政策会议记录表露出谨慎态度，导致美债收益率下跌。
日经指数收跌0.04%，报 19,371.46点，东证股价指数跌0.1%，报1,556.25点。
但主要股票下跌，中小盘股吸引买兴。
Jasdaq市场上涨0.4%至纪录高位2,977.49点，Mothers市场涨1.3%至1,046.96点，为2016年5月以来最高收盘水平。
JPX-日经400指数跌0.1%，报13,952.96点。(完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。