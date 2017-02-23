重发-人民币衍生品：境内美元掉期曲线续趋陡，美元宽松人民币偏紧抬升利率平价

(重发以润饰标题)

路透北京2月23日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续趋陡，一年期掉期几度突破1,300点的逾一年高位。交易员称，近期美元流动性较去年宽松，而境内人民币流动性预期中性偏紧，利率平价已经抬升。

他们并表示，美元流动性突然变得宽松，可能是受美元债发行增多的影响；如果没有美元指数突然飙升等超预期的原因，今年一年美元可能都不会太紧。而大行时不时通过掉期长端补充美元流动性，则限制了掉期长端走得过高。

“整条曲线现在比利率平价稍低，用掉期借人民币还是划算的，money盘买的还是比较多。”一中资行交易员称，“长端上去总有阻力，原因你懂的。”

北京时间16:04，境内美元/人民币一周期掉期报35点，一个月期报157点，一年期报1,330点，较上周五分别涨2.04%、涨3.97%和涨4.64%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为4.025/4.575，较上周五小跌；六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为3.750/4.050，较上周五小升。

中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定向逆回购进行了续做。