重发-人民币衍生品：境内美元掉期曲线续趋陡，美元宽松人民币偏紧抬升利率平价

纽约期市：可可期货录得2011年以来最大单日跌幅，交投活跃
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
(重发以润饰标题)
路透北京2月23日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续趋陡，一年期掉期几度突破1,300点的逾一年高位。交易员称，近期美元流动性较去年宽松，而境内人民币流动性预期中性偏紧，利率平价已经抬升。
他们并表示，美元流动性突然变得宽松，可能是受美元债发行增多的影响；如果没有美元指数突然飙升等超预期的原因，今年一年美元可能都不会太紧。而大行时不时通过掉期长端补充美元流动性，则限制了掉期长端走得过高。
“整条曲线现在比利率平价稍低，用掉期借人民币还是划算的，money盘买的还是比较多。”一中资行交易员称，“长端上去总有阻力，原因你懂的。”
北京时间16:04，境内美元/人民币一周期掉期报35点，一个月期报157点，一年期报1,330点，较上周五分别涨2.04%、涨3.97%和涨4.64%。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为4.025/4.575，较上周五小跌；六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为3.750/4.050，较上周五小升。
中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定向逆回购进行了续做。
人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。（完） (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
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