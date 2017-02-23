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亚洲 | 2017年 2月 23日 星期四 17:18 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币小幅波动微收升6点，市场进入“前两会”行情

    * 人民币近收平，中间价则结束三连跌
    * 结购汇相对均衡，汇价基本持稳
    * 年初至今双向波动格局料难改变
    * 汇市已进入“前两会”行情

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京2月23日 - 人民币兑美元即期周四小幅波动微收升，中间价则结束三连跌。交
易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，尾盘汇价收复跌幅转而微收升；日内结售汇
相对均衡，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
    
    他们并表示，美联储会议纪要没有提振美元多头人气，3月加息可能性并不高，且美国总统特朗普经济政
策仍未落实，加上“两会”（人大和政协）日益临近，年初至今人民币兑美元维持的双向波动格局料难改变。
    
   “外盘也没太大波动，市场有购汇有结汇，比较均衡，可上可下，估计最近都是这种行情。”一中资行交
易员称，“离岸市场投机盘减少，可能会比在岸市场更平稳。”

    全球汇市方面， 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数
据出炉后下跌。
    
    “市场目前的主要关注点在于，美联储是否仍能在3月升息，而会议记录并未暗示下月升息不再可能。”I
G Securities资深外汇策略师Junichi Ishikawa谈及美元小升时称。

     以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要
报价：  
    
 在岸市场人民币兑美     今日          上日         升贬
 元                                             
 即期成交价格<CNY=C    6.8774        6.878         0.01%
               FXS>                             
   中间价              6.8695        6.883         0.20%
 成交额<CNYSPTVOL=C  183.65亿美   178.31亿美元       
               FXT>      元                     
 日内波动幅度(pips)      74        日低6.8813   日高6.8739
   今年以来升贬幅度                                   1.05%
 2005年汇改以来升贬                                  20.34%
               幅度                             
  一年期美元/人民币         1330                           
               掉期                             
                                                
                                                     
 离岸人民币市场         今日          上日                 
   CNH即期             6.8643        6.8567                
 一年期NDF<CNY1YNDF    7.0995        7.0863                
              OR=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8758；人民币兑欧元EURC
NYFIX15=CFXS、日圆和英镑15点的参考汇率为7.2612、6.0724和8.5
545。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） 

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽/曾祥进)
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