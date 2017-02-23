更新版 1-台湾货币市场：短率区间高位略见压，明日月底最后交易日资金料续偏松

* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱待消化的情况。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿美元国际债交割、3日苹果10亿美元国际债交割、9日沃达 丰3.7亿美元国际债交割、康卡斯特(Comcast)10.05亿美元国际债交割。 本地时间 17:53 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.745 30.779 台湾加权股价指数<.TWII 9,769.31 9,778.78 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.175% 0.174% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.175-0.250% 0.170-0.250% --一周拆款利率区间 0.175-0.425% 0.170-0.420% --两周拆款利率区间 0.175-0.440% 0.174-0.440% **票券商资金缺口小** 短票方面，票券商交易员指出，早就避开资金落点月底，这两天资金缺口很小，单靠投 信及民间法人资金就足以因应，少数短票才与银行交易，以目前宽松情势看来，并不担心明 日月底紧缩效应。 “今天还推钱出去，拜托不要再来了，明天月底只怕多钱。”一位大型票券交易主管说 。 另位大型票券交易员也称，因为今日资金缺口较小，一早还限制短票交易量，担心一多 钱就消化不掉，明天缺口依旧偏小，料短票利率有望持平现有价位。 今日票券商与银行间承作跨月天期自保短票利率主要成交在0.40-0.41%，大致持平上日 ，交投则明显转淡。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.403%，区间在0.27-0.44%， 成交量为122.15亿台币；前日加权平均利率在0.406%，区间在0.40-0.43%，成交量为77.06 亿台币。 台湾央行周四发行1,531亿台币定存单，发行余额减202亿台币；周五定存单到期则为6 亿台币。 拆款中心资料显示，周四银行超额准备为468亿台币，累计超额准备达到9,564亿 台币、加计前期1%的超额准备1兆944亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，先前避掉资金落点月底，近日RP券源偏少，成 交以到期续作为主，RP利率也维持在既有区间。 他们指出，今日投信端资金持平，银行端资金则明显较为宽裕，明日为月底最后交易日 ，料RP利率仍将持平整理，静待3月初国际板债券大额交割变数厘清。 “今天状况还好，没有像月底。”一位大型证券交易员说。 另位大型票券商交易员也称，预估明天资金情势跟今天差不多，月底因素并不明显。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率主要落在0.32-0.33%，跨月则成交在0.34-0.3 5%；月内公司债附买回利率主要落在0.42%，跨月则成交在0.44-0.45%、少数成交0.43%；交 投大致持平上日区间。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率主要落在0.25-0 .28%，跨月则成交在0.30-0.32%；月内公司债利率主要成交在0.25-0.33%，跨月则落在0.34 -0.35%。(完) (审校 林高丽)