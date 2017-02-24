更新版 1-中国汇市：人民币小幅震荡微收升，双向宽幅波动格局料延续

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至五个半月低点，因布兰特油价强劲
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
* 人民币小幅震荡微收升，中间价续升 * 市场预期分化明显成交趋于谨慎 * 客盘购汇有所减少，而结汇量时而较大 * 双向宽幅波动格局料为监管层乐见 (新增评论和收盘报价) 路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价 持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化 。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。 交易员指出，最近全球通胀水平在回升，而下周美联储会议召开，这些都提升交易的谨慎度，汇率上下空 间都比较小，未来大概率跟随美指波动，但全年人民币即使贬值，幅度亦将明显低于去年，实际上，最近不少 机构已经开始将人民币兑美元的汇率预期往升值方向修正。 “现在市场的交易风格已经变了，从以前的习惯性囤货（美元），到现在一些先锋自营出来砸（美元）， 也会带动其它自营跟着砸。”一中资行交易员表示。 亦有外资行交易员表示，市场很薄，没什么趋势性，加上3月中旬美联储议息，现在都不敢拿大头寸在一 个点位上。 交易员并认为，目前的人民币汇率双向宽幅波动格局料为监管层乐见，毕竟升值多了对中国经济也不好， 监管层也不愿意大幅贬值，维持宽幅震荡“是大家都能接受的情形”，估计人民币兑美元汇率会在6.82-6.89 之间的区间波动。但是如果市场形成“区间震荡”的一致预期，这个区间会越来越小。 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系 统地分析中国的外汇政策操作。特朗普在接受路透专访时表示，虽然他并未兑现在就任首日宣布中国为汇率操 纵国的竞选承诺，但他对中国操纵本币汇率的认定没有“退缩”。 中国大型投行--中金公司周五发布研报称，中国不满足美国现有的“汇率操纵”技术标准；美国政府可以 更改技术标准，但将中国正式列为“汇率操纵国”的概率正在降低——更可能继续留在观察国名单上。同时， 美国不会停止向中国施压，人民币贬值空间显着收缩。 全球汇市方面，美元周五收复部分失地，之前兑日圆下滑至两周低位。但美元周线仍可能下跌，之前公布 的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录令美元多头失望。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.8718 6.8774 0.08% FXS> 中间价 6.8655 6.8695 0.06% 成交额<CNYSPTVOL=C 201.01亿美 183.65亿美元 FXT> 元 日内波动幅度(pips) 133 日低6.8733 日高6.86 今年以来升贬幅度 1.13% 2005年汇改以来升贬 20.44% 幅度 一年期美元/人民币 1395 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8545 6.8477 一年期NDF<CNY1YNDF 7.08 7.0815 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8704；人民币兑欧元EURC NYFIX15=CFXS、日圆和英镑15点的参考汇率为7.2758、6.0917和8.6 306。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 李文科/孙琦子; 审校 曾祥进)
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
路透5月24日 - 大多数东南亚股市周三小幅收高，未受穆迪调降中国债信评等影响，转而关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录有关升息步伐的信息。 美联储最新会议记录将于1800GMT公布，联邦基金期货显示，交易员目前认为美联储在6月会议上升息的可能性为75%。 “本地区市场也在等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录，记录将释放有关美联储未来数月动向的部分信号和确认信息，”马尼拉AB Capital Securities高级分析师Lexter Azurin说道。 今天稍早，中国指标股指沪综指 下跌逾1%，此前国际评级机构穆迪下 调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此 次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体 债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 最初也追随中国股市下跌0.3%，但稍 后扳回跌幅微涨。