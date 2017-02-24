更新版 1-中国汇市：人民币小幅震荡微收升，双向宽幅波动格局料延续

* 人民币小幅震荡微收升，中间价续升 * 市场预期分化明显成交趋于谨慎 * 客盘购汇有所减少，而结汇量时而较大 * 双向宽幅波动格局料为监管层乐见 (新增评论和收盘报价) 路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价 持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化 。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。 交易员指出，最近全球通胀水平在回升，而下周美联储会议召开，这些都提升交易的谨慎度，汇率上下空 间都比较小，未来大概率跟随美指波动，但全年人民币即使贬值，幅度亦将明显低于去年，实际上，最近不少 机构已经开始将人民币兑美元的汇率预期往升值方向修正。 “现在市场的交易风格已经变了，从以前的习惯性囤货（美元），到现在一些先锋自营出来砸（美元）， 也会带动其它自营跟着砸。”一中资行交易员表示。 亦有外资行交易员表示，市场很薄，没什么趋势性，加上3月中旬美联储议息，现在都不敢拿大头寸在一 个点位上。 交易员并认为，目前的人民币汇率双向宽幅波动格局料为监管层乐见，毕竟升值多了对中国经济也不好， 监管层也不愿意大幅贬值，维持宽幅震荡“是大家都能接受的情形”，估计人民币兑美元汇率会在6.82-6.89 之间的区间波动。但是如果市场形成“区间震荡”的一致预期，这个区间会越来越小。 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系 统地分析中国的外汇政策操作。特朗普在接受路透专访时表示，虽然他并未兑现在就任首日宣布中国为汇率操 纵国的竞选承诺，但他对中国操纵本币汇率的认定没有“退缩”。 中国大型投行--中金公司周五发布研报称，中国不满足美国现有的“汇率操纵”技术标准；美国政府可以 更改技术标准，但将中国正式列为“汇率操纵国”的概率正在降低——更可能继续留在观察国名单上。同时， 美国不会停止向中国施压，人民币贬值空间显着收缩。 全球汇市方面，美元周五收复部分失地，之前兑日圆下滑至两周低位。但美元周线仍可能下跌，之前公布 的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录令美元多头失望。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.8718 6.8774 0.08% FXS> 中间价 6.8655 6.8695 0.06% 成交额<CNYSPTVOL=C 201.01亿美 183.65亿美元 FXT> 元 日内波动幅度(pips) 133 日低6.8733 日高6.86 今年以来升贬幅度 1.13% 2005年汇改以来升贬 20.44% 幅度 一年期美元/人民币 1395 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8545 6.8477 一年期NDF<CNY1YNDF 7.08 7.0815 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8704；人民币兑欧元EURC NYFIX15=CFXS、日圆和英镑15点的参考汇率为7.2758、6.0917和8.6 306。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 李文科/孙琦子; 审校 曾祥进)