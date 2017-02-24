更新版 1-台湾货币市场：跨月短率趋跌，月底资金情势偏松下周留意国际债交割

* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿美元国际债交割、3日苹果10亿美元国际债交割、9日沃达 丰3.7亿美元国际债交割及14日康卡斯特(Comcast)10.05亿美元国际债交 割。 本地时间 17:48 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.650 30.745 台湾加权股价指数<.TWII 9,750.47 9,769.31 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.173% 0.175% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.170-0.260% 0.175-0.250% --一周拆款利率区间 0.170-0.415% 0.175-0.425% --两周拆款利率区间 0.170-0.430% 0.175-0.440% **短票持平偏少** 短票方面，票券商交易员指出，今日短票发行量仍旧持平偏少，而银行间资金去化压力 增温，略有提振买票意愿，令跨月短票利率跌向0.38%，料下周旬底前短票利率仍有机会微 幅探低。 他们也称，周五除了银行端多钱外，寿险端也有短钱待去化，整体市场资金较显宽裕， 带动短票交投集中往区间低位走，旬底银行端仍有积数调整压力，或有可能回到2月初的利 率水准。 “太多钱来追太少的票，连平常没来的都来了。”一位大型票券交易主管说。 今日票券商与银行间承作跨月自保短票利率主要成交在0.38-0.41%，区间低位略较上日 走跌。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.395%，区间在0.27-0.44%， 成交量为82.31亿台币；前日加权平均利率在0.403%，区间在0.27-0.44%，成交量为122.15 亿台币。 台湾央行周五发行207亿台币定存单，发行余额增201亿台币。 下周央行存单到期总额为1兆(万亿)3,335.3亿台币，到期存单金额分别是：周三132亿 、周四9,795.3亿、周五3,408亿台币。周一、周二则因应假期休市。 拆款中心资料显示，周五银行超额准备为666亿台币，累计至周日超额准备达到1 兆2,894亿台币、加计前期1%的超额准备1兆4,275亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，月底投信端资金未见赎回压力，反而罕见提前 出现回笼迹象，加以银行端资金也较显宽裕，令月底RP利率持稳在既有区间整理。 他们指出，观察目前寿险端资金落点似乎已提前避开落点下周国际板债券大额交割日， 且以宽松情势来看，有机会缓和下周国际债券的交割紧缩因子，下周RP利率仍有望向现有低 位靠拢。 “今天资金很松，没有月底的样子。”一位大型证券交易员说。 另位大型票券商交易员也称，由于现在银行及投信体系皆多钱，而RP券源有限，带动今 天RP利率区间高位稍显趋跌。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率主要落在0.32-0.33%，跨月则成交在0.34-0.3 5%；月内公司债附买回利率主要落在0.42%，跨月则成交在0.44-0.45%、少数成交0.43%；交 投大致持平上日区间。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率主要落在0.25-0 .28%，跨月则成交在0.30-0.32%；月内公司债利率主要成交在0.25-0.33%，跨月则落在0.34 -0.35%。(完) (审校 林高丽)