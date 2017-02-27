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亚洲 | 2017年 2月 27日 星期一 08:00 BJT

重温稿-《台湾利率预测》3月短票利率料在0.40-0.45%，关注季底紧缩因素

    路透台北2月24日 - 随着农历年后通货回笼效应淡去，市场转趋关注季底资金紧缩因子。资调人士认为，
目前资金情势较显宽裕，但金融机构已陆续避开落点季底，以免受季底效应影响，3月提存期短票利率中值料
落在0.40-0.45%。
    
    路透周五访谈七家金融机构，包含四家票券公司、三家银行；大区间则在0.38-0.48%。    
                   
    3月提存期宽松因素有：央行定存单到期共约3兆(万亿)4,566.60亿台币；公债到期还本与付息合计达925.
75亿台币。     
       
    紧缩因素方面，3月提存期有央行发行一年期定存单、两年期定存单，金额各为1,600亿台币、300亿台币
；财政部发行106-4期91天期国库券，预估金额300亿台币。
    
    以下是货币市场人士观点整理：    
    --市场普遍预期3月上旬资金情势料偏松，惟仍须留意大额国际板债券交割变数，下旬则关注季底紧缩效
应，料中旬过后季底紧缩因子将陆续浮现，因此上旬短票利率较有机会靠向区间低位，下旬利率则可能走扬靠
向区间高位。
    --随着美国第一季升息预期增温，市场紧盯美国利率决策将左右后续资金动向，至于央行将于第一季底召
开今年首次理监事会，市场多数预估央行仍将维持利率不变，对3月提存期资金情势影响有限，反而须留意央
行冲销力道。
    --近期票券商已以0.43-0.44%的较高利率承作跨季短票，陆续避开资金落点季底，藉由分散落点减缓季底
效应的影响，仍须密切追踪季底资金情势变化及国际板债券大额交割因子。

    以下为各金融机构对3月的30天期自保短票利率预测：
    
     金融机构        最低利率%       最高利率%
    ------------------------------------------
    大型票券公司一    0.38            0.48  
    大型票券公司二    0.39            0.45
    中型票券公司一    0.40            0.42 
    中型票券公司一    0.38            0.44      
    大型银行一        0.40            0.44        
    大型银行二        0.40            0.45 
    中型银行一        0.40            0.45      
    -----------------------------------------
    中 值             0.40            0.45(完) 

 (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)
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