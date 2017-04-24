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亚洲 | 2017年 4月 24日 星期一 18:15 BJT

更新版 1-台湾货币市场：短率持稳既有低位，央行七天存单减轻资金去化压力

    * 央行七天存单改善短期浮滥状况，短率持稳
    * 银行上门推销需求降低，买票力道也减弱
    * 需求方缺口仍有限，月底短率料持稳

 (更新拆款及央行定存单发行细节和央行官员评论)
     记者 董永年
    路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，央行上周五例
行性发行七天期定存单后，让市场浮滥的短期资金状况有所改善，利率则持稳在既有区间。
    
    他们指出，央行将短期过剩流动性予以冲销后，感觉银行去化压力减轻，上门推销资金
的动作减少，买票的需求也略降；只不过票券商等拆入方也因缺口有限，使得利率并未出现
变化。
        
    〞今天不少外商银没来电话，七天存单真的让钱变少一点。〞一大型银行资调人员说。
    
    一大型票券商交易员也称，今日的确有银行已经不再积极买票；但不应将央行发行七天
期存单视为紧缩讯号，央行的货币政策仍具有一贯性，预料月底的流动性仍充裕。
    
    目前各家金融机构多能提供跨月拆款，大型银行对票券商的承做利率落在0.35-0.36%，
但也有部分小型银行报价较为积极，做在0.32-0.33%。
        
    〞看起来银行确实有(七天期定存单)的这样需求，但我们也还在观察啊，因为七天期是
到期会一直续发。〞一不愿具名台湾央行官员说。
    
    另一不愿具名央行官员表示，上周五〞首发〞七天期定存单，主要是来自O/N隔夜(银行
代央行收回隔夜资金)；但往后未必是来自O/N，也可能吸引七天以下，例如三至四天期或一
周拆款资金移转至七天期定存单。
               
 本地时间17:53                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.272                     30.363    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,717.95                  9,717.41    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.172%                    0.175%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.170-0.250%                0.173-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.170-0.360%                0.173-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.175-0.370%                0.178-0.360%
 
    
    **月底发票量偏低**
        
    短票方面，大型票券交易员表示，虽然央行七天期存单对银行买票意愿有所影响，但毕
竟同一天期的短票利率有0.33%，应该仍是去化资金的优先选择标的。
    
    一票券商交易员指出，由于这周同业资金缺口普遍不大，因此央行发行七天期存单的影
响以中性看待。
    
    〞(七天存单)在市场还看不出影响，这个月是淡季，发票量少。〞另一票券商交易员说
。
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.35%，同上日。
         
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.353%，区间在0.34-0.40%，
成交量为124.44亿台币；前日加权平均利率在0.352%，区间在0.32-0.40%，成交量为95.41
亿台币。
    
    在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.363%，区间在0.32-0.40%，成
交量为45.98亿台币；前日加权平均利率在0.353%，区间在0.29-0.38%，成交量为64.64亿台
币。
        
    台湾央行周一发行5,167亿台币定存单，发行余额减3亿台币。
       
    本周央行定存单到期共有2兆217.7亿台币，余日分别为周二2,455.5亿、周三1,046.5亿
、周四9,754.7亿、周五1,791亿台币。
    
    拆款中心资料显示，周一银行超额准备为276亿台币，累计超额准备为7,283亿台
币、加计前期1%的超额准备9,786亿台币。  
    
    
    **RP利率持稳**    
    
    在债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，本周虽有些公司债交割紧缩因子，但因市场
资金相对宽裕，预料不会对利率产生影响。
    
    一证券商交易员指出，今日投信资金偏多，找券需求未减，此外，银行与寿险也相对宽
松。
        
    今日有台电发行10年期公司债20.5亿台币。本周将交割案件尚有：周二台电发行七年期
公司债46亿台币、长荣海运发行80亿台币五年期公司债，及周三远传发行五年期公司债45亿
台币。
    
    今日证券商与金融机构短天期公债RP利率月内持稳在0.31-0.33%；跨月在0.33-0.35%，
亦同于上日。公司债RP利率月内落在0.41-0.43%，同上日；跨月在0.43-0.46%，上日0.43-0
.45%。  
    
    票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作月内公债利率在0.28-0.30%，上日0.28-0
.31%；公司债RP则在0.28-0.35%，上日在0.28-0.36%。而跨月公债RP利率区间落在0.31-0.3
4%，上日0.30-0.34%；跨月公司债RP则在0.31-0.38%，上日0.30-0.39%。(完)    
    

 (记者 董永年；审校 曾祥进)
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