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亚洲 | 2017年 4月 24日 星期一 17:26 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币逆中间价微收跌，美指下跌但自营空头回补美元

    * 人民币微收跌，中间价则反弹至波动区间顶部
    * 客盘仍略偏购汇，市场价和中间价出现一定偏离
    * 美元指数下跌，但自营空头回补打压汇价
    * 人民币贬值预期有所扭转，汇价维持窄区间波动

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京4月24日 - 人民币兑美元即期周一微收跌，中间价则反弹至波动区间顶部。交易员称，美元指数走弱提振人民币中间价，但客盘略偏购汇，且自营盘美元空头及时回补美元头寸，致市场价和中间价出现偏离；不过因市场对区间波动预期趋于一致，汇价维持窄区间波动。
    
    他们并指出，马克龙赢得法国大选第一轮投票之后，欧元跳涨，美元指数进一步下挫，但人民币午后并未出现明显波动，反而收贬。由于人民币贬值预期日渐淡化，而市场缺乏波动，成交量有望逐渐放大。
    
   “盘面上看到之前交易商空了美元头寸，今天及时回补。法国大选结果出来，美元指数跌了这么多，但是美元卖盘不是很强，自营只能回补，造成了自己是很大的买盘。”一中资行交易员表示，“市场结汇不多，整体买需比较强。”
    
    全球汇市方面，欧元周一跳涨，日圆则是急坠，此前法国总统大选第一轮投票结果与民调大致相符，让汇市有关下月第二轮选举再次带来系统性政治冲击疑虑因此消散。
    
    “我倾向于认为欧元可能再涨1%左右。1.10对于欧元是个很重要的水平，112日圆对于美元/日圆很关键。问题在于，是否有需要回补的仓位，如果这样欧元可能再上涨一些。”Millennium Global驻伦敦的投资组合联席负责人Richard Benson说。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美元       今日          上日        升贬
 即期成交价格<CNY=CFXS     6.8864        6.8838      -0.04%
                     >                              
      中间价               6.8673        6.8823      0.22%
 成交额<CNYSPTVOL=CFXT  248.12亿美元  253.16亿美元      
                     >                              
    日内波动幅度(pips)       79        日低6.8879   日高6.88
      今年以来升贬幅度                                 0.92%
  2005年汇改以来升贬幅                                20.19%
                    度                              
 一年期美元/人民币掉期          1212                        
                                                    
                                                        
 离岸人民币市场             今日          上日              
      CNH即期              6.8865        6.8901             
 一年期NDF<CNY1YNDFOR=      7.07         7.0715             
                    >                               
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8861；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4683、6.25和8.8041。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良)
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