重温稿-《中国新债预测》国开行三、五和10年债收益率均值4.04%、4.23%和4.20%

* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21% * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20% 路透北京4月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三年、五年和10年期 固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧， 明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20 %。 上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一 点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。” 北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日 应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五年收益率就飙得很 高。” 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 中，三年、五年和10年 最新收益率为4.0183%、4.1950%和4.1738%。 中国农业发展银行今日下午招标增发的三年、七年和15年三期债，中标收益率分别为4. 0253%、4.3805%和4.5026%，对应投标倍数2.41倍、3.69倍和2.90倍。 明日招标的三期债为国开行今年第五期 、第六期 和第 10期 的增发债，票面利率依次为3.88%、4.02%、4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第5/6/10期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 4月25日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 4月27日 起息日 3年：2017/4/19；5年：2017/4/17； 10年：2017/4/10 分销期 4月26日-4月27日 上市日 5月2日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15% ----------------------------------------------------(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)