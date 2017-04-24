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亚洲 | 2017年 4月 25日 星期二 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行三、五和10年债收益率均值4.04%、4.23%和4.20%

    * 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债
    * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元
    * 招标时间：4月25日9:30-10:30
    * 受访人数：7位(银行、券商、保险)
    * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21%
    * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20%

    路透北京4月24日 - 中国国家开发银行         周二将招标增发三年、五年和10年期
固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧，
明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20
%。
    
    上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一
点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。”
    
    北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日
应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五年收益率就飙得很
高。”    
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             中，三年、五年和10年
最新收益率为4.0183%、4.1950%和4.1738%。
    
    中国农业发展银行今日下午招标增发的三年、七年和15年三期债，中标收益率分别为4.
0253%、4.3805%和4.5026%，对应投标倍数2.41倍、3.69倍和2.90倍。            
    
    明日招标的三期债为国开行今年第五期               、第六期               和第
10期               的增发债，票面利率依次为3.88%、4.02%、4.04%。
    
    具体发行条款如下：

                    2017年第5/6/10期增发债
    -------------------------------------------------------
    发行上限        3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元
    期限/计息方式   3/5/10年固息
    招标时间        4月25日9:30-10:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          4月27日
    起息日          3年：2017/4/19；5年：2017/4/17；
                    10年：2017/4/10
    分销期          4月26日-4月27日
    上市日          5月2日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
    ----------------------------------------------------(完)

 (发稿 侯向明；审校 张喜良)
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