更新版 1-表格：台湾3月M2年增率升至3.64%，外资续汇入股市资金动能佳

(新增台湾央行官员评论) 路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 台湾央行经济研究处副处长吴懿娟表示，3月M2年增率回升代表股市资金动能没有问题 ；至于3月M1B年增率降至4.57%，并创2013年2月以来新低，主要是资金转往股市、外汇存款 及台币定存及类定存保单等产品。 〞有些民众把钱转去买股票，造成活期储蓄存款下降，3月M1B年增率下来。〞她说。 她并称，因3月台股表现不错，不少散户把资金移转到股票市场。数据显示，3月散户投 入股市转趋活跃，占股市成交比重自2月的56.7%上升到57.4%。 而随台股走涨，吴懿娟指出，3月证券划拨存款余额突破1.6兆台币，达到1兆6,084亿， 并创历史新高。 在外汇存款方面，受台币劲升，美元相对较便宜影响，央行公布，至3月底金体货币机 构外存余额突破5.2兆台币大关，达到5兆2,110亿台币，较2月底增加427亿台币，创下历史 新高水准。 吴懿娟表示，不论是一般民众或是企业，外汇存款亦是其资金配置之一，促使外汇存款 余额创下历史新高，〞企业有贸易和投资需求，个人则是资金多元配置，因为他们预期美国 会升息；另外有些民众是要买外币保单，趁汇率好时买外币。〞 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.51 6.48 7月 4.70 6.24 6月 4.42 6.23 5月 4.14 6.30 4月 4.65 6.30 3月 4.81 6.16 2月 5.17 6.11 1月 5.63 6.92 2015年 12月 5.68 6.37 11月 6.39 6.73 10月 6.58 6.75 9月 6.50 6.62 8月 6.01 5.86 7月 6.06 5.66 6月 6.53 6.09 5月 6.81 6.18 4月 6.53 5.58 3月 6.57 5.87 2月 6.51 6.12 1月 5.86 5.03 2014年 12月 5.85 6.90 11月 5.22 6.95 10月 4.98 7.18 9月 5.31 7.36 8月 5.64 7.56 7月 5.63 7.65 6月 5.74 7.46 5月 5.91 8.14 4月 6.24 9.10 3月 5.89 8.87 2月 5.61 8.63 1月 5.97 9.93 2013年 12月 5.75 8.50 11月 6.05 8.85 10月 5.99 8.58 9月 5.54 8.05 8月 5.41 8.31 7月 5.42 8.63 6月 4.82 7.89 5月 4.32 7.04 4月 3.71 5.72 3月 3.78 6.03 2月 3.53 5.66 1月 2.99 3.97(完) 台湾货币总计数相关新闻,请点选 ；台湾数据请点选 (记者 罗两莎；审校 曾祥进)