重发-欧元债市：法债收益率因选举结果下滑，德债因欧洲央行政策预期下挫

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* 法国中间派总统候选人马克龙赢得法国大选第一轮选举

* 法国和德国公债利差触及12月来最窄水准

* 法国和德国两年期公债利差较周五尾盘水准减半

* 德债收益率急升

* 市场焦点转向欧洲央行升息前景和周四欧洲央行政策会议

路透伦敦4月24日 - 法国中间派总统候选人马克龙赢得法国大选第一轮选举，提振法国公债周一上涨，但欧洲指标德国公债下跌，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。

法国公债收益率(殖利率)降至数月低点，法债收益率相对高于德债收益率的差距大幅缩窄，因马克龙在周日大选中获胜，预料他将在5月7日举行的第二轮投票中轻松击败对手极右翼民族阵线领导人勒庞。周日法国选举结果也提振了欧元和欧洲股市。

这引发一波避险押注被解除，投资者开始消化欧洲央行2018年初加息的预期升温，德国两年期公债收益率跳升，有望创下2015年12月以来最大单日升幅。

周日法国首轮大选投票结果是，马克龙支持率23.75%，极右翼反欧盟的勒庞支持率21.53%。

这是最受市场欢迎的结果之一，降低了遭反建制冲击的风险。

周一Opinionway民调显示，预料马克龙将在第二轮投票中击败勒庞，二人支持率分别为61%和39%。

法国10年期公债收益率跌逾10个基点至三个多月低位0.74%；德国10年期公债的收益率跳升10个基点至一个月高位0.37%。

法国10年期公债较可比德债利差处于40个基点左右，较周五的约62个基点大幅下滑，创下12月以来最窄水准。两者利差是近几个月来衡量法国大选风险的晴雨表，

法国/德国两年期公债利差较周五尾盘水准腰斩，至20个基点左右。

意大利公债收益率降8个基点，至逾两周最低的2.19%，尽管上周五惠誉下调该国信贷评等一个级距。

意大利/德国10年期公债收益率差降至约180个基点，为3月初来最窄水准。

德国两年期公债收益率涨逾10个基点至三个月高位负0.68%，料录得2015年12月以来最大单日升幅。