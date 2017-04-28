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亚洲 | 2017年 4月 28日 星期五 08:00 BJT

重温稿-路透调查：台湾第一季经济成长率料达2.45%，出口回温

    * 公布数据：第一季GDP概估值
    * 公布时间：周五(28日)上午8:30
    * 调查家数：14家
    * 调查中值：年增2.45%

    路透台北4月25日 - 台湾主计总处将于周五(28日)公布第一季经济成长率概估值。路透
调查显示，因出口回温，台湾第一季经济成长率料达2.45%，惟仍较去年第四季的2.88%略走
弱。
    
    路透调查的14家金融机构预测中值为年增2.45%，区间在1.9-3.0%。
    
    台湾3月出口金额           连续六个月正成长，1-3月出口较上年同期则成长15.1%，
大致符合主计处原先预估的15.3%；财政部并乐观预期第二季出口表现。                
   
    主计总处此前将台湾2017年经济成长率预估上修至1.92%，创三年高位，官方认为，台
湾经济复苏稳健乐观；不过因经济成长仍缓，分析师大多估计央行利率仍将按兵不动。
    
    台湾央行3月维持重贴现率在1.375%，连三季维持利率不变。

    以下是金融机构对台湾经济成长率预估(%)：
    
    金融机构        第一季GDP(%)
    ---------------------------
    澳新银行           2.48
    群益证券           2.30
    国泰金集团         2.41
    中信银             2.40
    星展银行           2.50
    富兰克林华美投信   1.90
    ING                2.00
    元富投顾           3.00
    兆丰投顾           2.35
    MOODY's            2.70
    永丰金             2.71
    法兴               2.40        
    台新投顾           2.50
    元大投顾           2.81
    ---------------------------
    中值               2.45(完)

 (撰写 李可柔/高洁如; 审校 张喜良)
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