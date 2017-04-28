重温稿-路透调查：台湾第一季经济成长率料达2.45%，出口回温

* 公布数据：第一季GDP概估值 * 公布时间：周五(28日)上午8:30 * 调查家数：14家 * 调查中值：年增2.45% 路透台北4月25日 - 台湾主计总处将于周五(28日)公布第一季经济成长率概估值。路透 调查显示，因出口回温，台湾第一季经济成长率料达2.45%，惟仍较去年第四季的2.88%略走 弱。 路透调查的14家金融机构预测中值为年增2.45%，区间在1.9-3.0%。 台湾3月出口金额 连续六个月正成长，1-3月出口较上年同期则成长15.1%， 大致符合主计处原先预估的15.3%；财政部并乐观预期第二季出口表现。 主计总处此前将台湾2017年经济成长率预估上修至1.92%，创三年高位，官方认为，台 湾经济复苏稳健乐观；不过因经济成长仍缓，分析师大多估计央行利率仍将按兵不动。 台湾央行3月维持重贴现率在1.375%，连三季维持利率不变。 以下是金融机构对台湾经济成长率预估(%)： 金融机构 第一季GDP(%) --------------------------- 澳新银行 2.48 群益证券 2.30 国泰金集团 2.41 中信银 2.40 星展银行 2.50 富兰克林华美投信 1.90 ING 2.00 元富投顾 3.00 兆丰投顾 2.35 MOODY's 2.70 永丰金 2.71 法兴 2.40 台新投顾 2.50 元大投顾 2.81 --------------------------- 中值 2.45(完) (撰写 李可柔/高洁如; 审校 张喜良)