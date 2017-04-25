修正-企业并购：汉德资本同意买下欧洲医用激光设备厂商Fotona

****澳新经济指标预测--5月24日-5月31日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
(修正：因英文调整，第一段修改为“...汉德资本旗下拥有一只规模为10亿美元的亚欧私募股权基金")
路透香港4月21日 - 汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。汉德资本旗下拥有一只规模为10亿美元的亚欧私募股权基金。
汉德资本由中国资深投行届人士蔡洪平于2015年成立。该公司并未披露交易的财务细节，但一名了解情况的消息人士称，交易规模介于1-2.5亿美元之间。
汉德资本大中华区主管孙正(Sam Sun)表示，汉德资本希望借助其对中国和其他亚洲市场的了解，帮助Fotona开拓当地业务。Fotona生产医疗、牙齿与美容外科与治疗激光设备，过去几年在中国的年增幅达到30-50%，快于20%的市场平均成长速度。
“中国不断发展壮大的中产阶级及其对更好的医疗条件、保健和身体护理的愿望，推动了市场需求的增长，”孙正周五接受路透专访时称。
Gores于2014年买下Fotona，报导的交易金额为1,800万欧元(2,500万美元)。当时斯洛伐克政府出售了多项国家资产以重振经济。
在此之前，上海复星医药(集团)曾进行过类似的投资。复星医药2013年以2.4亿美元收购了以色列整形外科手术用激光设备制造商Alma Lasers。
据调研公司Stratistics Market Research Consulting，全球医用激光设备市场规模到2022年料将从2015年的近50亿美元，飙升至130亿美元。在预测期内，由于可支配收入增长、以及医疗保健方面的支出提高，亚太地区将是增长最快的市场，尤其是中国和印度。
这些医疗企业的并购活动，还伴随着中国政府大力进行医改、提高本国医疗行业的全球竞争力。在《中国制造2025》规划中，中国政府将生物医药及高性能医疗器械列为支柱产业之一。
本次收购Fotona是蔡洪平创立汉德资本以来进行的第三笔投资。
去年，汉德资本加入中国化工集团公司(ChemChina)牵头的财团，以10亿美元左右买下了德国工业机械制造商克劳斯玛菲(KraussMaffei)，在当时是中国对德国进行的最大一笔投资。汉德资本还以约1亿欧元购得意大利机器人厂商Gimatic的多数股权。(完)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 122.93 -1.82 -1.46 2986323 京东 40.72 -0.94 -2.26 11555096 新浪 100.19 -4.95 -4.71 2146710 搜狐 48.54 -0.68 -1.38 963637 网易 292.28 -1.40 -0.48 1420395 百度 191.80 +0.11 +0.06 2147644 台湾 台湾积体电路
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