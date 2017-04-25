修正-更新版 1-日本经济：央行副总裁岩田规久男称正进行货币刺激退场策略模拟

(调整内文日本国会及参议院说法)

* 央行副总裁：公开模拟退出策略将造成市场混淆

* 认为距离达成2%通胀目标“还很远”

* 市场对岩田规久男的讲话几无反应

* 岩田规久男并不想讨论退场事宜--分析师

路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。

岩田规久男在国会中表示，日本央行不希望公开模拟退场策略一事，因为目前距离2%物价目标仍远，这会造成市场混淆。

“日本央行基于几个退场策略的假设，正在进行模拟，”岩田规久男在日本参议院金融委员会回复一位反对派议员的问题时说道。

市场对岩田规久男的此番言论几无反应。

东短研究首席经济分析师加藤出称，此番言论是岩田规久男在国会对有关问题的直接回答，并非即将实施政策意图的讯号。

他指出，岩田规久男以前曾有过类似言论。

“岩田规久男不想讨论退场事宜，因为这会引发对于日本央行日益扩大的资产负债表可能蒙受损失的担忧，而这最终花的是纳税人的钱，从而会令日本央行的政策遭到公众诟病，”他补充说。