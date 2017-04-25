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亚洲 | 2017年 4月 25日 星期二 17:27 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币窄幅整理近收平，美指偏弱拉低人民币指数

    * 人民币近收平，中间价创逾一个半月最大单日跌幅
    * 市场缺乏波动，部分机构参与倒量
    * 人民币贬值压力进一步缓解
    * 若美指续偏弱，人民币指数有望继续下行

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海4月25日 - 人民币兑美元即期周二近收平，实际波动区间极窄；中
间价则创逾一个半月最大单日跌幅。交易员称，中间价延续定价规则，人民币汇率三个指数
因此逼近或创出记录新低，若市场价持续窄幅整理，而美元指数偏弱，人民币指数有望继续
下行。
    
    他们并指出，因市场缺乏波动，部分机构参与倒量；而离岸和在岸各个期限平价期权隐
含波动率均纷纷创出新低，风险逆转指标也显示人民币贬值压力进一步缓解，至少目前没有
迹象显示汇价会走出类似去年5月或9月之后的下跌行情。
    
   “动不起来，有点倒量的吧，估计央妈也是希望汇率继续平稳，短期应该还是这个样子
。”一中资行交易员表示。
    
    亦有外资行交易员表示，近期人民币汇率和美元走势关联性下降，除非监管层放松对购
汇的种种审核，否则人民币很难脱离窄幅区间波动。

    路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日跌
0.22%至92.7；SDR篮子指数跌至94.34，BIS篮子指数跌至93.63；CFETS指数逼近记录新低，
SDR指数和BIS指数则均创新低。

    全球汇市方面，欧元周二向前一日触及的五个月高位小幅回升，因市场愈发相信马克龙
将击败勒庞成为法国下任总统。
    
    德国商业银行外汇策略师Thu Lan Nguyen表示，现在有关欧元的焦点将转向货币政策。
欧洲央行周四将举行会议，不过预计直到今年稍晚不会宣布缩减资产购买计划，这应会提振
欧元。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美    今日         上日           升贬
 元                                           
 即期成交价格<CNY=C   6.8863       6.8864          0.00%
               FXS>                           
   中间价             6.8833       6.8673         -0.23%
 成交额<CNYSPTVOL=C  279.03亿   248.12亿美元         
               FXT>    美元                   
 日内波动幅度(pips)     41       日低6.8871      日高6.883
   今年以来升贬幅度                                     0.92%
 2005年汇改以来升贬                                    20.19%
               幅度                           
  一年期美元/人民币       1223                               
               掉期                           
                                              
                                                     
 离岸人民币市场        今日         上日                     
   CNH即期            6.8858       6.8843                    
 一年期NDF<CNY1YNDF   7.0638       7.0655                    
              OR=>                            
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8865；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.491、6.2443和8.817。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/曾祥进)
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