版本:
中国
亚洲 | 2017年 4月 25日 星期二 18:09 BJT

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%

(重发以修正内文第二段错字)

路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。

香港环境局局长黄锦星在记者会上称，新管制计划为期15年，至2033年底为止，其中一项主要条款是准许利润会按固定资产平均净值总额的8%计算，较现行的9.99%有所下调，并符合顾问建议的7-9%。

“电费在新计划生效开始下降5%，实际减幅视乎电力公司的资产值、营运成本以及燃料价格。”他说。

中电控股在联交所一份声明中称，以新准许利润推算的2016年管制计划业务的假设盈利将会减少至68.07亿港元，较2016年管制计划业务的实际盈利减少22.0%，而较2016年集团的实际营运盈利则减少15.5%。

不过该公司指出，“相信新管制计划将继续为电力行业提供清晰明朗的规管前景、有效的运作架构和合理回报，亦可让我们以合理电价为本港客户提供可靠电力服务。”

香港自1964年开始透过管制计划规管电力行业，电力公司可以收取足以令其收回管制计划公司经营费用总额及许可利润净额的电价。现时香港只有中电与港灯两家发电及供电商。

黄锦星表示，香港尚未具备引入竞争条件。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐