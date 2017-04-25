重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%

《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月24日
--金融圈行之有年的1.7%联贷利率下限已快名存实亡，银行高层透露，不少大型企业集团为了将贷款利率拉低，已大幅减少透过联贷途径，改采化整为零自贷模式。影响所及，估计近半年，这类大企业联贷转自贷的金额，至少超过300亿台币，约占原联贷案量四分之一比重。
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路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
香港环境局局长黄锦星在记者会上称，新管制计划为期15年，至2033年底为止，其中一项主要条款是准许利润会按固定资产平均净值总额的8%计算，较现行的9.99%有所下调，并符合顾问建议的7-9%。
“电费在新计划生效开始下降5%，实际减幅视乎电力公司的资产值、营运成本以及燃料价格。”他说。
中电控股在联交所一份声明中称，以新准许利润推算的2016年管制计划业务的假设盈利将会减少至68.07亿港元，较2016年管制计划业务的实际盈利减少22.0%，而较2016年集团的实际营运盈利则减少15.5%。
不过该公司指出，“相信新管制计划将继续为电力行业提供清晰明朗的规管前景、有效的运作架构和合理回报，亦可让我们以合理电价为本港客户提供可靠电力服务。”
香港自1964年开始透过管制计划规管电力行业，电力公司可以收取足以令其收回管制计划公司经营费用总额及许可利润净额的电价。现时香港只有中电与港灯两家发电及供电商。
黄锦星表示，香港尚未具备引入竞争条件。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
--金融圈行之有年的1.7%联贷利率下限已快名存实亡，银行高层透露，不少大型企业集团为了将贷款利率拉低，已大幅减少透过联贷途径，改采化整为零自贷模式。影响所及，估计近半年，这类大企业联贷转自贷的金额，至少超过300亿台币，约占原联贷案量四分之一比重。
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。
(更正：去掉标题中“六个月半月”的赘字) * 美元离开六个半月低位 * 英镑疲弱，此前曼彻斯特发生爆炸袭击事件 路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市 场等待将于周三发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。 美元指数 升0.43%，报97.405，有望创两周来的最佳单日表现。该指数周一跌至 逾六个月低位。 一些交易员最近押注美元下跌，美元遭抛售后促使他们锁定获利。 “一些货币对有一些获利回吐，”OANDA高级外汇分析师Alfonso Esparza称。 周二，美国财长努钦称，尽管他希望在今年进行税改，但8月前不会开始。 努钦称，特朗普政府认为，其预算案会通过增加资本投资和创造就业来促进经济增长。 交易员还关注美联储上次政策会议的会议记录，以寻找是否会在6月升息的线索。该纪 录将于周三1800GMT发布。 “我们还没有听到美联储官员澄清或警告市场他们押注错了，