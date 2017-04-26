重温稿--台湾货币市场：短率稳中趋跌，央行引导隔拆利率开低显示资金宽松

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至五个半月低点，因布兰特油价强劲
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿台币拆款额度都没续。虽然有大型银行愿意 以隔拆的利率拆出两天资金，但也因为没有需求只能拒绝。 不过一大型银行资调人士认为，央行推出的七天期定存单锁住了部分资金，已让市场的浮滥程度有所改善 。 台湾银行间隔夜拆款利率周二开盘价降至0.168%。两位不愿具名央行官员表示，因近来市场利率有稍微往 下走，隔拆利率主要是反应货币市场利率。 台币兑美元周二收升逾1角并创逾两年半新高。汇银人士称，在外资大举涌入、出口商抛汇及韩 元等亚币走升带动下，午后台币强劲升值，进一步攻破30.200整数价位，连四日收升，短线将挑战30.010高价 ，本周有望见〞2字头〞价位。 前述货币市场人士进一步说，外资大举涌入将让市场资金更为宽松，〞现在是钱淹脚目(钱满为患)，货币 市场利率蠢蠢欲动，5月2、3日(准备金提存)旬底后，利率会下来。〞 〞最近市场钱多到不行啊，我认为利率还会下来啦，主要是川普说美元太强了，外资又涌进来了。〞他说 。 本地时间17:46 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.152 30.272 台湾加权股价指数<.TWII 9,841.71 9,717.95 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.170% 0.172% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.168-0.250% 0.170-0.250% --一周拆款利率区间 0.168-0.370% 0.170-0.360% --两周拆款利率区间 0.173-0.370% 0.175-0.370% **短票利率持稳** 短票方面，大型票券交易员表示，今日发票量偏少，但银行对买票利率仍相对坚持，30天自保短票利率持 稳不变。 〞资金相对浮滥，感觉这个月票都不够卖。〞一票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.35%，同上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.349%，区间在0.28-0.40%，成交量为77.84亿 台币；前日加权平均利率在0.353%，区间在0.34-0.40%，成交量为124.44亿台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.342%，区间在0.29-0.43%，成交量为23.04亿台 币；前日加权平均利率在0.363%，区间在0.32-0.40%，成交量为45.98亿台币。 台湾央行周二发行2,451.5亿台币定存单，发行余额减4亿台币。 本周央行定存单到期共有2兆217.7亿台币，余日分别为周三1,046.5亿、周四9,754.7亿、周五1,791亿台 币。 拆款中心资料显示，周二银行超额准备为680亿台币，累计超额准备为8,013亿台币、加计前期1%的 超额准备1兆516亿台币。 **公司债交割没影响** 在债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日仍有台电等公司债交割，但因市场资金宽松，感受不到影 响性。利率则大致持稳既有区间。 一证券商交易员指出，由于银行端资金宽松，月内承作利率较具弹性，但对于跨月仍相对坚持。 今日有台电发行七年期公司债46亿台币、长荣海运发行80亿台币五年期公司债。本周将交割案件尚有：周 三远传发行五年期公司债45亿台币。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率月内持稳在0.31-0.33%；跨月在0.33-0.35%，同上日。公司债RP 利率月内落在0.41-0.43%，同上日；跨月在0.43-0.44%，上日0.43-0.46%。 票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作月内公债利率在0.28-0.30%，同上日；公司债RP则在0.28-0 .35%，亦同上日。而跨月公债RP利率区间落在0.31-0.34%，与上日相同；跨月公司债RP则在0.31-0.38%，同上 日。(完) (记者 董永年；审校 曾祥进)
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
路透5月24日 - 大多数东南亚股市周三小幅收高，未受穆迪调降中国债信评等影响，转而关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录有关升息步伐的信息。 美联储最新会议记录将于1800GMT公布，联邦基金期货显示，交易员目前认为美联储在6月会议上升息的可能性为75%。 “本地区市场也在等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录，记录将释放有关美联储未来数月动向的部分信号和确认信息，”马尼拉AB Capital Securities高级分析师Lexter Azurin说道。 今天稍早，中国指标股指沪综指 下跌逾1%，此前国际评级机构穆迪下 调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此 次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体 债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 最初也追随中国股市下跌0.3%，但稍 后扳回跌幅微涨。