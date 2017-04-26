更新版 1-台湾货币市场：短率靠向区间低位，外资涌入令资金去化益加困难

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至五个半月低点，因布兰特油价强劲
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
* 外资涌入资金水位难降，央行接连出招试图舒缓 * 短钱难以去化，182天期国库券得标利率低于预期 * 发票量过少，短票成交利率趋跌 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月26日 - 台湾银行间短率周三向区间低位靠拢。资金调度人士表示，外资持续涌入令货币市场资金水位不断升高，纵然央行宣布增发364天期存单也无法有效纾缓，此令中午标售的182天期国库券决标贴现率低于预期。 他们指出，本月票券商等拆入方的资金缺口小，再加上没有特殊紧缩因子，本就预估是相对宽松的月份；只是海外热钱持续汇入令银行资金满手，为让过剩的流动性有个去路，央行近期接连推出七天期定存单、增发364天期存单，但短期效果有限。 〞钱就是一直进来，但又放不出去。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则认为，外资还是一直汇入，市场又缺乏资金需求，短率缓步下跌的走势可能暂时不会改变。 一大型票券商交易员表示，今日是本周资金缺口最小的一天，在多钱的环境下，月底通常难以见到短率上扬机会，因为落点早已分散，缺口不会集中在特定时点。 台湾央行周三代财政部标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期，300亿台币额全数标出；投标倍数3.47。央行昨日甫宣布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额增为1,700亿台币。 台湾央行傍晚预告，将在周五(28日)发行七天期定存单，利率维持在0.20%不变。 台币兑美元周三出量微收升。汇银人士表示，随韩元等亚币走软、进口商和散户大举买汇，加上近来极少出手干预的台湾央行终于忍不住〞重现江湖〞，午后进场大买美元，促使台币一度由升转贬，尾盘震荡收微升，续创逾两年半新高。 本地时间17:43 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.151 30.152 台湾加权股价指数<.TWII 9,856.45 9,841.71 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.170% 0.170% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.168-0.250% 0.168-0.250% --一周拆款利率区间 0.168-0.370% 0.168-0.370% --两周拆款利率区间 0.173-0.360% 0.173-0.370% **短票利率趋跌** 短票方面，大型票券交易员表示，由于近期资金缺口都偏小，发票量少到无法满足银行需求，今日部分短票成交利率已经跌破0.35%。 〞银行跑到初级市场抢票，企业资金需求也低，发票意愿不高。〞一票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.34-0.35%，上日在0.35%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.349%，区间在0.30-0.38%，成交量为39.44亿台币；前日加权平均利率在0.349%，区间在0.28-0.40%，成交量为77.84亿台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.350%，区间在0.335-0.38%，成交量为21.74亿台币；前日加权平均利率在0.342%，区间在0.29-0.43%，成交量为23.04亿台币。 台湾央行周三发行1,048亿台币定存单，发行余额增1.5亿台币；周四央行定存单到期金额9,754.7亿台币、周五为1,791亿台币。 拆款中心资料显示，周三银行超额准备为680亿台币，累计超额准备为8,667亿台币、加计前期1%的超额准备1兆1,170亿台币。 **RP利率持稳** 在债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，虽然市场资金宽松，但因月底将届，客户对于利率下调抗性颇高，仅能维持在既有区间。 一票券商交易员指出，今日虽有少数银行回钱，但投信资金宽松，整体调度不受影响。 今日有远传发行五年期公司债45亿台币。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率月内持稳在0.31-0.33%；跨月在0.32-0.35%，上日0.33-0.35%。公司债RP利率月内落在0.41-0.43%，同上日；跨月在0.42-0.44%，上日0.43-0.44%。 票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作月内公债利率在0.28-0.30%，同上日；公司债RP则在0.28-0.35%，亦同上日。而跨月公债RP利率区间落在0.31-0.34%，与上日相同；跨月公司债RP则在0.31-0.38%，同上日。(完) (记者 董永年；审校 张喜良)
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
路透5月24日 - 大多数东南亚股市周三小幅收高，未受穆迪调降中国债信评等影响，转而关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录有关升息步伐的信息。 美联储最新会议记录将于1800GMT公布，联邦基金期货显示，交易员目前认为美联储在6月会议上升息的可能性为75%。 “本地区市场也在等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录，记录将释放有关美联储未来数月动向的部分信号和确认信息，”马尼拉AB Capital Securities高级分析师Lexter Azurin说道。 今天稍早，中国指标股指沪综指 下跌逾1%，此前国际评级机构穆迪下 调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此 次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体 债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 最初也追随中国股市下跌0.3%，但稍 后扳回跌幅微涨。