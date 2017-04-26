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亚洲 | 2017年 4月 26日 星期三 14:50 BJT

更正-日股业绩：佳能上调全年获利预估，受收购东芝医疗业务提振

(因译文有误，第三段上年获利应为“2,289亿日圆”，非“2,289亿美元”)

路透东京4月26日 - 日本相机和打印机生产商佳能周三上调全年营业利润预估，之前公布的第一季业绩表现强劲，受去年从东芝收购的医疗设备业务的获利提振。

该公司预计全年获利2,700亿日圆(24.3亿美元)，高于1月预估的2,550亿日圆。

该公司上年获利为2,289亿日圆。

这一乐观预估表明佳能的多元化战略已开始给公司带来回报。该公司之前斥资58亿美元收购了东芝医疗设备业务，还以28亿美元收购瑞典视频监控公司Axis。

佳能1-3月当季的营业利润跳增88.8%至756.7亿日圆，上年同期为400.9亿日圆。

汤森路透I/B/E/S访问的六位分析师的预估为588亿日圆。(完) (编译 汪红英；审校 王颖)
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