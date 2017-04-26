重温稿-《中国新债预测》国开行一年债收益率均值3.55%，五年债利率4.17%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至五个半月低点，因布兰特油价强劲
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附近， 而且现券二级情绪亦较谨慎，“各家资管轮流出来喊话反倒让市场有点不放心。” 华南一银行交易员称，“（五年期）绿债利率应该会比较低，这期各家推的力度比较大 ，倒不是对市场乐观。另外我觉得一年曲线也该上上了。” 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 中，一年和五年最新收 益率为3.6389%和4.2001%。 中国财政部周三上午招标发行的三年期固息国债，中标利率为3.23%，远高于此前3.17% 的预测均值，亦超过3.20%的预测区间上限。该期债边际利率为3.30%，投标倍数1.59倍。 中国农业发展银行下午招标增发的一年、五年和10年三期债，中标收益率分别为3.6046 %、4.2156%和4.3207%，对应投标倍数3.01倍、2.34倍和4.75倍。 明日招标的五年期新发债为国开行2017年第二期绿色金融债；一年期债为该行今年第4 期 的增发债，票面利率为3.20%。 针对本期绿色金融债，国开行建立了合格绿色产业项目清单，涉及京津冀协同发展相关 的六个绿色产业项目，总贷款规模超过50亿元。招标前的4月24日至26日，该期债还可开展 预发行交易。 具体发行条款如下： 2017年第4期增发债、第二期绿色金融债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；5年：50亿元 期限/计息方式 1/5年固息 招标时间 4月27日14:30-15:30 招标方式 单一利率/价格(荷兰式) 缴款日 5月2日 起息日 1年：2017/3/13；5年：2017/5/2 分销期 4月28日-5月2日 上市日 5月4日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1/5年：无 ----------------------------------------------------(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
路透5月24日 - 大多数东南亚股市周三小幅收高，未受穆迪调降中国债信评等影响，转而关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录有关升息步伐的信息。 美联储最新会议记录将于1800GMT公布，联邦基金期货显示，交易员目前认为美联储在6月会议上升息的可能性为75%。 “本地区市场也在等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录，记录将释放有关美联储未来数月动向的部分信号和确认信息，”马尼拉AB Capital Securities高级分析师Lexter Azurin说道。 今天稍早，中国指标股指沪综指 下跌逾1%，此前国际评级机构穆迪下 调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此 次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体 债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 最初也追随中国股市下跌0.3%，但稍 后扳回跌幅微涨。