重温稿-《中国新债预测》国开行一年债收益率均值3.55%，五年债利率4.17%

* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附近， 而且现券二级情绪亦较谨慎，“各家资管轮流出来喊话反倒让市场有点不放心。” 华南一银行交易员称，“（五年期）绿债利率应该会比较低，这期各家推的力度比较大 ，倒不是对市场乐观。另外我觉得一年曲线也该上上了。” 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 中，一年和五年最新收 益率为3.6389%和4.2001%。 中国财政部周三上午招标发行的三年期固息国债，中标利率为3.23%，远高于此前3.17% 的预测均值，亦超过3.20%的预测区间上限。该期债边际利率为3.30%，投标倍数1.59倍。 中国农业发展银行下午招标增发的一年、五年和10年三期债，中标收益率分别为3.6046 %、4.2156%和4.3207%，对应投标倍数3.01倍、2.34倍和4.75倍。 明日招标的五年期新发债为国开行2017年第二期绿色金融债；一年期债为该行今年第4 期 的增发债，票面利率为3.20%。 针对本期绿色金融债，国开行建立了合格绿色产业项目清单，涉及京津冀协同发展相关 的六个绿色产业项目，总贷款规模超过50亿元。招标前的4月24日至26日，该期债还可开展 预发行交易。 具体发行条款如下： 2017年第4期增发债、第二期绿色金融债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；5年：50亿元 期限/计息方式 1/5年固息 招标时间 4月27日14:30-15:30 招标方式 单一利率/价格(荷兰式) 缴款日 5月2日 起息日 1年：2017/3/13；5年：2017/5/2 分销期 4月28日-5月2日 上市日 5月4日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1/5年：无 ----------------------------------------------------(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)