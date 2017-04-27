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亚洲 | 2017年 4月 27日 星期四 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：短率靠向区间低位，外资涌入令资金去化益加困难

    * 外资涌入资金水位难降，央行接连出招试图舒缓
    * 短钱难以去化，182天期国库券得标利率低于预期
    * 发票量过少，短票成交利率趋跌

     记者 董永年
    路透台北4月26日 - 台湾银行间短率周三向区间低位靠拢。资金调度人士表示，外资持
续涌入令货币市场资金水位不断升高，纵然央行宣布增发364天期存单也无法有效纾缓，此
令中午标售的182天期国库券决标贴现率低于预期。
    
    他们指出，本月票券商等拆入方的资金缺口小，再加上没有特殊紧缩因子，本就预估是
相对宽松的月份；只是海外热钱持续汇入令银行资金满手，为让过剩的流动性有个去路，央
行近期接连推出七天期定存单、增发364天期存单，但短期效果有限。
        
    〞钱就是一直进来，但又放不出去。〞一银行资调人员说。
    
    另一银行资调人士则认为，外资还是一直汇入，市场又缺乏资金需求，短率缓步下跌的
走势可能暂时不会改变。
    
    一大型票券商交易员表示，今日是本周资金缺口最小的一天，在多钱的环境下，月底通
常难以见到短率上扬机会，因为落点早已分散，缺口不会集中在特定时点。
    
    台湾央行周三代财政部标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期，3
00亿台币额全数标出；投标倍数3.47。央行昨日甫宣布，为因应金融机构资产
配置需求，5月364天期定存单发行金额增为1,700亿台币。
    
    台湾央行傍晚预告，将在周五(28日)发行七天期定存单，利率维持在0.20%不变。
    
    台币兑美元周三出量微收升。汇银人士表示，随韩元等亚币走软、进口商和散
户大举买汇，加上近来极少出手干预的台湾央行终于忍不住〞重现江湖〞，午后进场大买美
元，促使台币一度由升转贬，尾盘震荡收微升，续创逾两年半新高。
    
 本地时间17:43                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.151                     30.152    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,856.45                  9,841.71    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.170%                    0.170%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.168-0.250%                0.168-0.250% 
   --一周拆款利率区间           0.168-0.370%                0.168-0.370% 
   --两周拆款利率区间           0.173-0.360%                0.173-0.370% 
        
    **短票利率趋跌**
        
    短票方面，大型票券交易员表示，由于近期资金缺口都偏小，发票量少到无法满足银行
需求，今日部分短票成交利率已经跌破0.35%。    
    
    〞银行跑到初级市场抢票，企业资金需求也低，发票意愿不高。〞一票券商交易员说。
   
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.34-0.35%，上日在0.35%。
         
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.349%，区间在0.30-0.38%，
成交量为39.44亿台币；前日加权平均利率在0.349%，区间在0.28-0.40%，成交量为77.84亿
台币。
    
    在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.350%，区间在0.335-0.38%，
成交量为21.74亿台币；前日加权平均利率在0.342%，区间在0.29-0.43%，成交量为23.04亿
台币。
        
    台湾央行周三发行1,048亿台币定存单，发行余额增1.5亿台币；周四央行定存单到期金
额9,754.7亿台币、周五为1,791亿台币。
    
    拆款中心资料显示，周三银行超额准备为680亿台币，累计超额准备为8,667亿台
币、加计前期1%的超额准备1兆1,170亿台币。  
    
    
    **RP利率持稳**    
    
    在债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，虽然市场资金宽松，但因月底将届，客户对
于利率下调抗性颇高，仅能维持在既有区间。
    
    一票券商交易员指出，今日虽有少数银行回钱，但投信资金宽松，整体调度不受影响。
   
     
    今日有远传发行五年期公司债45亿台币。
    
    今日证券商与金融机构短天期公债RP利率月内持稳在0.31-0.33%；跨月在0.32-0.35%，
上日0.33-0.35%。公司债RP利率月内落在0.41-0.43%，同上日；跨月在0.42-0.44%，上日0.
43-0.44%。  
    
    票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作月内公债利率在0.28-0.30%，同上日；公
司债RP则在0.28-0.35%，亦同上日。而跨月公债RP利率区间落在0.31-0.34%，与上日相同；
跨月公司债RP则在0.31-0.38%，同上日。(完)   
    

 (记者 董永年；审校 张喜良)
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