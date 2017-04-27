更新版 1-台湾金融：永丰银与凯基银取得柜买中心首批绿色债券资格认可

标题新闻：阿尔及利亚油长称该国和沙特支持减产协议延长九个月，乐见明年保持与非OPEC的合作框架
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(新增永丰银亦取得绿色债券资格认可)
路透台北4月27日 - 台湾永丰金控旗下永丰银行及开发金控旗下凯基银行周四接获柜买中心出具绿色债券资格认可文件，为台湾首批取得绿色债券资格认可的业者。
永丰银行今日发布新闻稿表示，其为台湾首家企业获得绿色债券资格认可，目前规划以绿色主顺位金融债券形式发行；预计发行金额不超过20亿台币。
凯基银行稍早新闻稿也称获得柜买中心出具绿色债券资格认可文件，成为业界首批取得绿色债券资格认可的银行之一；预计发行金额不超过10亿台币。
凯基银行并指出，由于投资者日益关注气候变化及环境问题，绿色债券应运而生，成为协助产业转型、促进社会永续发展的新兴投资工具，发行量逐年成长，2016年全年绿色债券全球发行量逾810亿美元。
路透周三已引述消息人士报导，永丰银行及凯基银行已向柜买中心递件申请首批绿色债券认可。
为配合政府绿色金融政策及协助绿能科技产业取得中长期资金，柜买中心业已订定绿色债券作业要点及相关配套措施，并于上周五公告实施。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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路透5月23日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 323.0 1 - - * 6月 292.3 132 308.3 512 * 7月 274.0 313 274.8 153 * 8月 255.5 321 256.0 229 * 9月 242.0 878 242.6 325 * 10月 233.1 6423 231.5 1161 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为
路透伦敦5月23日 - 期锌周二触及三周峰值，此前最大金属消费国中国锌进口上升，凸显潜在的供应短缺问题，但期铜价格下跌，因有迹象显示供应充足。