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亚洲 | 2017年 4月 27日 星期四 17:19 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币续盘整微收贬，市场等待欧洲央行利率决议

    * 人民币续盘整微收贬，中间价跌至两周新低
    * 午后市场出现中资大行大量结汇盘
    * CNY基本跟随CNH走势，与美元关联减弱
    * 市场等待欧洲央行利率决议

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四续盘整微收贬，中间价跌至两周
新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让日内美元指数微跌，但人民币并未走升反
而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势；午后市场出现中资大行的大量结汇盘，人民币缩减跌
幅。
    
    他们并指出，今日稍晚欧洲央行会公布利率决议，市场预计其超宽松政策立场不变；而
中国监管层的意思市场已心领神会，预计仍将自觉维持汇率的小区间波动。
    
    “午后中资大行一直在压，不知是结汇的客盘还是妈妈的意思。”一中资行交易员称。
    
    她并表示，近期人民币走势与美元脱离，今晚欧洲央行会公布利率决议，但预计人民币
不会脱离区间盘整。

    另有中资行交易员称，今天美元没怎么动，CNY就跟着CNH走，大家就觉得两方价格会接
近；且忌惮监管层的干预，市场自觉将汇价维持在区间之内。   

    全球汇市方面，美元兑日圆周四仅守住涨幅，此前美国总统特朗普的税改计划未带来惊
喜，令美元涨势放缓。市场还等待即将出炉的欧洲央行(ECB)货币政策决定。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美     今日          上日         升贬
 元                                             
 即期成交价格<CNY=C    6.8922        6.8908       -0.02%
               FXS>                             
   中间价              6.8896        6.8845       -0.07%
 成交额<CNYSPTVOL=C  263.7亿美元   289亿美元         
               FXT>                             
 日内波动幅度(pips)      76        日低6.8988   日高6.8912
   今年以来升贬幅度                                  0.83%
 2005年汇改以来升贬                                 20.09%
               幅度                             
  一年期美元/人民币         1221                          
               掉期                             
                                                
                                                     
 离岸人民币市场         今日          上日                
   CNH即期             6.9002        6.897                
 一年期NDF<CNY1YNDF    7.0865        7.082                
              OR=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8944；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.5198、6.1947和8.8821。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 孙琦子; 审校 张喜良/曾祥进)
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