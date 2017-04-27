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亚洲 | 2017年 4月 27日 星期四 17:52 BJT

更新版 1-台湾货币市场：短率往区间低位靠拢，月底需求仍不见放大

    * 短率靠向区间低位，短票利率低位则续跌
    * 资金需求依旧不振，票券商月底缺口仍小

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北4月27日 - 台湾银行间短率周四靠向区间低位，短票利率低位续跌。资金调度人士表示，虽然今
日外资汇入力道趋缓，但市场看此趋势难改，银行间过剩流动性令短率在月底不见止稳回升。
    
    他们指出，周四票券商的缺口通常会放大，但今日仍难见较大的资金需求。由于银行转进初级市场抢票，
令票券商发票量萎缩，调度需求因而降低，反而在拆款到期选择还款不续做。
        
    〞大家都多钱，外商银行尤其多吧。〞一银行资调人员说。
    
    另一银行资调人士则称，昨日外资大举涌入，虽然最后在央行干预下令汇率升幅大举收敛，但外资何以在
台币、台股升幅已大的时刻还不计代价进入台湾，背后动机与后续的效应值得玩味。
    
    他认为，在台币升值趋势短期难以扭转下，货币市场过剩流动性的问题一时难见改善，至少在5月下旬报
税旺季来临前，短率都将维持低位。
    
    台币兑美元周四微收贬，终止连五升走势。汇银人士称，随韩元等亚币走贬、外资汇入力道减弱
，加上央行昨天午后出手修理外资，今天美元空方气焰不在，因外资不敢再造次，而进口商及寿险业者逢低进
场买入美元，台币尾盘微幅收贬。
                    
 本地时间17:40                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.156                     30.151    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,860.62                  9,856.45    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.172%                    0.170%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.169-0.250%               0.168-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.174-0.360%               0.168-0.370%  
   --两周拆款利率区间           0.320-0.360%               0.173-0.360%  
      
    **短票利率续跌**
        
    短票方面，大型票券交易员表示，由于票量稀少，短率成交低位持续下跌，且因预期跌势短期难止，长天
期短票交易量急速萎缩。    
    
    〞短票今天都没跟银行做，到期续的利率变0.33%。〞一票券商交易员说。  
    
    另一票券商交易员则称，还不急着压低利率，预料下一提存期初的利率还会更低。 
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.33-0.35%，上日在0.34-0.35%。
         
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.349%，区间在0.34-0.39%，成交量为58.07亿
台币；前日加权平均利率在0.349%，区间在0.30-0.38%，成交量为39.44亿台币。
    
    在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.38%，区间固定在0.38%，成交量为11.70亿台币
；前日加权平均利率在0.35%，区间在0.335-0.38%，成交量为21.74亿台币。
        
    台湾央行周四发行9,980.5亿台币定存单，发行余额增225.8亿台币。周五央行定存单到期金额为1,791亿
台币。
    
    拆款中心资料显示，周四银行超额准备为651亿台币，累计超额准备为9,399亿台币、加计前期1%的
超额准备1兆1,872亿台币。  
    
    
    **跨月RP利率不变**    
    
    在债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，月底虽有例行性赎回，但因整体资金相当宽裕，无碍调度，利
率也维持现有水准不变。
    
    一证券商交易员指出，今日投信赎回的状况普通，申购款是有少一点，但也不足以影响利率。以往为取得
跨月资金，利率通常会较月内加码的现象，这次也没有出现。    
    
    今日证券商与金融机构短天期公债RP利率月内持稳在0.31-0.33%；跨月在0.32-0.35%，同上日。公司债RP
利率跨月在0.42-0.44%，同上日。  
    
    票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作月内公债利率在0.28-0.30%，同上日；公司债RP则在0.28-0
.35%，亦同上日。而跨月公债RP利率区间落在0.31-0.33%，上日0.31-0.34%；跨月公司债RP则在0.31-0.38%，
同上日。(完)   

 (记者 董永年；审校 曾祥进)
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