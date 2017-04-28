重发-中国新债：国开行下周四将招标发行至多300亿四期债，期限1/3/5/10年

(重发修正标题) 路透北京4月28日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周四(5月4日)招标 发行至多300亿元固息债，期限含一年、三年、五年和10年期。 上述四期债分别为国开行2017年第四期 、第五期 、第 六期 和第10期 的增发债，票面利率依次为3.20%、3.88%、 4.02%和4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第4/5/6/10期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；3年：70亿元 5年：50亿元；10年：120亿元 期限/计息方式 1/3/5/10年固息 招标时间 1/3/5年：5月4日14:30-15:30 10年：5月4日14:30-16:10 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5月8日 起息日 1年：2017/3/13；3年：2017/4/19 5年：2017/4/17；10年：2017/4/10 分销期 5月5日-5月8日 上市日 5月10日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15% ----------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)