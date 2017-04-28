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亚洲 | 2017年 4月 28日 星期五 11:50 BJT

重发-中国新债：国开行下周四将招标发行至多300亿四期债，期限1/3/5/10年

 (重发修正标题)
    路透北京4月28日 - 中国国家开发银行         周五公告，将于下周四(5月4日)招标
发行至多300亿元固息债，期限含一年、三年、五年和10年期。
    
    上述四期债分别为国开行2017年第四期               、第五期               、第
六期               和第10期               的增发债，票面利率依次为3.20%、3.88%、
4.02%和4.04%。
    
    具体发行条款如下：

                    2017年第4/5/6/10期增发债
    -------------------------------------------------------
    发行上限        1年：60亿元；3年：70亿元
                    5年：50亿元；10年：120亿元
    期限/计息方式   1/3/5/10年固息
    招标时间        1/3/5年：5月4日14:30-15:30
                       10年：5月4日14:30-16:10
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          5月8日
    起息日          1年：2017/3/13；3年：2017/4/19
                    5年：2017/4/17；10年：2017/4/10
    分销期          5月5日-5月8日
    上市日          5月10日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          1年：无；3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
    ----------------------------------------------------(完)

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 (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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