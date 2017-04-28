更新版 1-中国汇市：人民币收盘微跌机构无意出手，小长假临近汇价仍缺乏方向

* 人民币收盘微跌，中间价小幅下行 * 大行适度提供流动性满足客盘购汇需求 * 离岸人民币流动性小幅收紧 * 小长假临近汇价料仍延续区间横盘 (新增评论和收盘报价) 路透北京4月28日 - 人民币兑美元即期周五收盘微跌，中间价续跌并刷新两周新低。交易员称 ，午后美元指数小幅调整，但离岸再次脱离美指而走弱，并带动在岸汇价下跌，但并未脱离4月波动区间，且 市场仍缺乏关键事件，5月初料仍延续区间横盘走势。 他们并指出，五一小长假临近，但客盘实需购汇需求仍不小，大行适度提供美元流动性，确保市场基本稳 定；机构预期趋于一致，且即期波动区间日渐收敛，美元/人民币期权隐含波动率频创新低。 “感觉5月上旬美指的前期跳空缺口要回补一下，然后再跌吧，风险偏好有上升的迹象，最起码5-6月美指 应该没太有上行空间，现在大家就看特朗普的政策能否落地了。”一外资行交易员称。 另一外资行交易员指出，近期市场价和美元走势比较脱钩的，中间价波动反而比较大，...管制略有放松， 之前被延后的购汇需求反而释放出来。 离岸人民币流动性略有收紧，其中香港同业拆息隔夜利率小升至2.76417%，一周期HICNH1W DF=大涨121个基点至4.90233%，创一个半月新高。 5月1日（周一）为国际劳动节，中国金融市场均休市。 全球汇市方面，欧元在周五欧洲时段早盘走高，受到西班牙稳健经济成长数据提振。本周受到法国政治风 险减弱提振，欧元处于近六个月最高水准。 加拿大帝国商业银行(CIBC)的策略师Jeremy Stretch表示，下周末法国总统大选第二轮投票可能让欧元承 压，但如果关于中间派马克龙大胜的民调成为现实，也可能引发欧元大涨，“我们现在处于观望状态，等待我 们一直谈论的货币紧缩完全回到议事日程。” 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.8973 6.8922 -0.07% 中间价 6.8931 6.8896 -0.05% 成交额 239.12亿美元 263.7亿美元 日内波动幅度(pips) 93 日低6.8988 日高6.8895 今年以来升贬幅度 0.76% 2005年汇改以来升贬幅度 20.00% 一年期美元/人民币掉期 1220 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8977 6.9012 一年期NDF 7.088 7.0848 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8977；人民币兑欧元EURC NYFIX15=CFXS、日圆和英镑15点的参考汇率为7.5024、6.2023和8.8 901。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红/曾祥进)