重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

韩国已公布经济指标--2017/5/24
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r 6月1日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0% p
以下为路透中文新闻为您整理的4月24日-28日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周小跌0.2%，本月则微跌0.08%。本周实需客盘购汇依然不少，大行继续适度提供美元流动性；本周美元指数企稳，而离岸CNH却意外走低，汇价因此小幅下行，但并没有跌破前期波动区间；由于5月依然缺乏关键事件，人民币兑美元料仍缺乏方向。 公开市场操作: --适逢月末及五一小长假在即，中国央行公开市场连续第三周净投放，资金面紧势虽延续，但相对于债券收益率的大幅波动，货币市场利率总体涨幅较为平稳，市场对金融监管加强担忧的同时，央行每日操作的逆回购起到了维稳效果。
业内人士认为，防范金融风险成为当前监管重点，政策纷纷出台或对金融市场及流动性产生一定冲击，预期一行三会将加强监管协调，央行将以稳健的公开市场操作为上述冲击提供必要缓冲，严守不爆发系统性风险的底线。
不过去杠杆进程未止，货币政策料将维持定力，资金面紧平衡将常态化；市场资金价格走高之后，政策利率随行就市进一步上调的概率仍存。
债市: --中国银行间债市当周主要利率债收益率冲高回落后转为窄幅整理，10年国开活跃券最新成交水平与上周五变化不大。相对来说信用债整体表现不佳，取消发行或以上限定价情况明显增多。在金融监管进程未止情况下，机构对后市预期仍偏谨慎。
票据: --中国票据市场转贴利率本周小幅下行。继上周监管政策密集出台引发恐慌性上行之后，票据配置价值显现，月末仍有盈余额度的机构加大收票力度；尽管资金面紧平衡仍牵制，但相比有限的供给，买盘明显增加推动转贴利率回落。
股市: --中国股市沪综指当周触底反弹。市场经过前期连续、快速的下跌后，风险得到了较为充分释放，做空动能明显下降，技术上具备了反弹条件。但当前市场疲弱久已，市场判断基本面难有超预期因素，看空情绪仍然浓厚；短期大盘不具备大幅反弹的条件，预计整体难改弱势震荡格局。(完) (整理 吕雯瑾/张晓翀/张金栋/李宏薇; 审校 曾祥进)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r 6月1日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0% p
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% p +0.3% r 6月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。