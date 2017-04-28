更正-投行观点：美银美林上调英镑预估，因英国提前大选扭转局势

(更正：因译文有误，标题、内文第一及第三段改为“扭转局势”，非“改变游戏规则”)

路透伦敦4月28日 - 美银美林分析师周五称，英镑今明两年的走贬幅度将远不及最初预测，原因在于英国首相特雷莎梅要求在6月8日举行大选“扭转局势”。

他们依然认为英镑承压，因经济面临“退欧挑战”，但他们放弃了英镑在接下来数月将跌至1.15美元的预测，同时预测英镑在今年余下时间最高仅会升至1.19美元。

“宣布在6月8日举行大选，对英镑而言是扭转局势的事件，”外汇策略师Kamal Sharma周五在报告中写道。“英镑将面临退欧挑战，但算总账的日子被推到了更远的将来。”

分析师称，特雷莎梅料将在议会赢得更大和更稳定的多数席位，这将为退欧谈判提供更大的稳定性，从而降低所谓“硬退欧”的可能性。

Sharma和他的同事们目前预测，英镑在当前季度可能在1.25美元见底，年底将在1.27美元，之前的预测分别是在1.15美元和1.19美元。