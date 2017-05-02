重温稿--台湾货币市场：短率稳在区间低位，资金浮滥令央行冲销转趋积极

* 短率稳在区间低位，央行冲销转趋积极 * 预料新提存期初资金仍多，短率或仍向下 记者 董永年 路透台北4月28日 - 台湾银行间短率周五稳在区间低位。资金调度人士表示，月底银行操作保守，且缺口 普遍有限，多以到期续作为主。因应近期市场资金浮滥，央行冲销态度也转趋积极。 他们指出，昨日央行14天期存单发行金额达2,111.5亿台币，相较于两周前的1,878.9亿增加232.6亿台币 ，此外，近日央行冲销隔夜资金的态度也转趋积极，令市场过多流动性的状况稍见改善。 〞台币升成这样，当然有必要调节。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人员则表示，今日有央行七天期存单申购，所以操作比较保守一点。 身为拆入方的大型票券商资调人士称，由于民间资金充沛，近期分公司钱愈收愈多，拆款需求相对偏少。 市场人士认为，必须观察央行冲销力道的变化，这攸关下周进入新提存期后短率能否有效止稳不再下滑。 央行午后公布，今天七天期定存单发行金额为1,047.00亿台币，本周定存单发行金额较上周净增750.3亿 台币；另4月定存单发行余额较上月底净增1,628.5亿台币。 一不愿具名央行官员表示，今天七天期定存单发行金额逾千亿台币，较上周五首次发行的519亿台币多出 一倍以上，当中大部分是从银行过去帮央行代收的隔拆冲销资金移转过来的，央行〞没有扩大冲销规模〞。 台币兑美元周五连二日收贬。汇银人士表示，在韩元开低收低及外资反手汇出等冲击下，今天午 后台币跌幅扩增，收盘跌破30.200大关，惟本月仍升0.39%，短线观察重点在韩元等亚币走势及外资动向。 本地时间17:58 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.218 30.156 台湾加权股价指数<.TWII 9,872.00 9,860.62 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.172% 0.172% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.172-0.200% 0.169-0.250% --一周拆款利率区间 0.172-0.360% 0.174-0.360% --两周拆款利率区间 0.300-0.360% 0.320-0.360% **短票利率靠向低位** 短票方面，大型票券交易员表示，资金宽松依旧，纵然是月底，落点在5月的短票销售依旧顺遂，成交利 率也逐渐靠向区间低位。 他们认为，从月底偏宽松的情势来看，时序进入5月新的提存期后，浮滥状况将一时难以改善，预料下周 短票利率还有下调机会。 〞连对企业承做的利率也下来了，看起来5月上旬可能会再下来一点。〞一票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.33-0.35%，高位比例逐渐降低。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.346%，区间在0.33-0.46%，成交量为119.83亿 台币；前日加权平均利率在0.349%，区间在0.34-0.39%，成交量为58.07亿台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.356%，区间固定在0.32-0.38%，成交量为14.11 亿台币；前日加权平均利率在0.38%，区间在0.38%，成交量为11.70亿台币。 台湾央行周五发行2,840亿台币定存单，发行余额增530亿台币。 台湾金融市场下周一(5月1日)因五一劳动节休市一天，周二恢复交易。 下周央行定存单到期共有9,606.3亿台币，分别为：周二7亿、周三5,162亿、周四2,975.8亿、周五1,461. 5亿台币。 拆款中心资料显示，周五银行超额准备为891亿台币，累计至周日超额准备为1兆2,108亿台币、加 计前期1%的超额准备1兆4,611亿台币。 **RP利率料下调** 在债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，月底市场资金仍宽松，但调度需求偏少，在浮滥状况短期难改 善下，已对客户预告下周将调降利率。 一证券商交易员指出，虽然今天是月底，但投信端的资金仍宽松，由于下周没有债券交割等紧缩因子，顺 势将利率微幅下调很合理。 〞我从昨天开始，就将金融机构5月的利率报价用月内水准做。〞一大型票券商交易员说。 一投信交易员也表示，已有多家证券、票券商预告，下周会调降利率。公司债RP利率高位也从0.38%向下 修正到0.35%。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率在0.30-0.34%。公司债RP利率在0.41-0.44%。 票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债利率在0.28-0.30%；公司债RP则在0.28-0.35%。(完) (记者 董永年；审校 曾祥进)