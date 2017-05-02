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亚洲 | 2017年 5月 2日 星期二 08:00 BJT

重温稿--台湾货币市场：短率稳在区间低位，资金浮滥令央行冲销转趋积极

    * 短率稳在区间低位，央行冲销转趋积极
    * 预料新提存期初资金仍多，短率或仍向下

     记者 董永年
    路透台北4月28日 - 台湾银行间短率周五稳在区间低位。资金调度人士表示，月底银行操作保守，且缺口
普遍有限，多以到期续作为主。因应近期市场资金浮滥，央行冲销态度也转趋积极。
    
    他们指出，昨日央行14天期存单发行金额达2,111.5亿台币，相较于两周前的1,878.9亿增加232.6亿台币
，此外，近日央行冲销隔夜资金的态度也转趋积极，令市场过多流动性的状况稍见改善。
        
    〞台币升成这样，当然有必要调节。〞一银行资调人员说。
    
    另一银行资调人员则表示，今日有央行七天期存单申购，所以操作比较保守一点。
    
    身为拆入方的大型票券商资调人士称，由于民间资金充沛，近期分公司钱愈收愈多，拆款需求相对偏少。
    
    市场人士认为，必须观察央行冲销力道的变化，这攸关下周进入新提存期后短率能否有效止稳不再下滑。
 
    
    央行午后公布，今天七天期定存单发行金额为1,047.00亿台币，本周定存单发行金额较上周净增750.3亿
台币；另4月定存单发行余额较上月底净增1,628.5亿台币。

    一不愿具名央行官员表示，今天七天期定存单发行金额逾千亿台币，较上周五首次发行的519亿台币多出
一倍以上，当中大部分是从银行过去帮央行代收的隔拆冲销资金移转过来的，央行〞没有扩大冲销规模〞。
    
    台币兑美元周五连二日收贬。汇银人士表示，在韩元开低收低及外资反手汇出等冲击下，今天午
后台币跌幅扩增，收盘跌破30.200大关，惟本月仍升0.39%，短线观察重点在韩元等亚币走势及外资动向。
              
 本地时间17:58                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.218                     30.156    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,872.00                  9,860.62    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.172%                    0.172%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.172-0.200%              0.169-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.172-0.360%              0.174-0.360%   
   --两周拆款利率区间           0.300-0.360%              0.320-0.360%  
    
    
    **短票利率靠向低位**
        
    短票方面，大型票券交易员表示，资金宽松依旧，纵然是月底，落点在5月的短票销售依旧顺遂，成交利
率也逐渐靠向区间低位。
    
    他们认为，从月底偏宽松的情势来看，时序进入5月新的提存期后，浮滥状况将一时难以改善，预料下周
短票利率还有下调机会。    
    
    〞连对企业承做的利率也下来了，看起来5月上旬可能会再下来一点。〞一票券商交易员说。     
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.33-0.35%，高位比例逐渐降低。
         
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.346%，区间在0.33-0.46%，成交量为119.83亿
台币；前日加权平均利率在0.349%，区间在0.34-0.39%，成交量为58.07亿台币。
    
    在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.356%，区间固定在0.32-0.38%，成交量为14.11
亿台币；前日加权平均利率在0.38%，区间在0.38%，成交量为11.70亿台币。
    
    台湾央行周五发行2,840亿台币定存单，发行余额增530亿台币。
    
    台湾金融市场下周一(5月1日)因五一劳动节休市一天，周二恢复交易。
     
    下周央行定存单到期共有9,606.3亿台币，分别为：周二7亿、周三5,162亿、周四2,975.8亿、周五1,461.
5亿台币。
    
    拆款中心资料显示，周五银行超额准备为891亿台币，累计至周日超额准备为1兆2,108亿台币、加
计前期1%的超额准备1兆4,611亿台币。  
    
    
    **RP利率料下调**    
    
    在债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，月底市场资金仍宽松，但调度需求偏少，在浮滥状况短期难改
善下，已对客户预告下周将调降利率。
    
    一证券商交易员指出，虽然今天是月底，但投信端的资金仍宽松，由于下周没有债券交割等紧缩因子，顺
势将利率微幅下调很合理。
    
    〞我从昨天开始，就将金融机构5月的利率报价用月内水准做。〞一大型票券商交易员说。
    
    一投信交易员也表示，已有多家证券、票券商预告，下周会调降利率。公司债RP利率高位也从0.38%向下
修正到0.35%。    
    
    今日证券商与金融机构短天期公债RP利率在0.30-0.34%。公司债RP利率在0.41-0.44%。      
    
    票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债利率在0.28-0.30%；公司债RP则在0.28-0.35%。(完)  
 

 (记者 董永年；审校 曾祥进)
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